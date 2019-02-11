ДГК направит 7,25 млрд рублей на ремонт оборудования в 2019 году

В планах энергетиков провести капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования
Общество 15:30
ТЭЦ. Фото: Александр Музыка, ИА EAOMedia

"Дальневосточная генерирующая компания" в 2019 году направит 7,25 млрд рублей на ремонтную кампанию. В планах энергетиков провести капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования. По сравнению с прошлым годом увеличатся объемы работ на турбоагрегатах, котлоагрегатах, генераторах, трансформаторах, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО "ДГК".

"В течение 2019 года будут отремонтированы 15 турбоагрегатов общей мощностью 1432 МВт, 19 котлоагрегата общей паропроизводительностью 5920 т/ч, 15 генераторов общей мощностью 1 137 МВт, два водогрейных котла общей теплопроизводительностью 148,29 Гкал/ч, пять трансформаторов общей мощностью 446 МВА. Помимо этого, в зоне своей ответственности энергетики мы переложим 24,9 км магистральных теплотрасс", — отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО "ДГК" Евгений Брылёв.

Ремонтная программа сформирована с учетом технического состояния основного оборудования электростанций, результатов экспертиз и диагностики оборудования. Помимо этого, компания продолжит работу в области реализации целевых программ, направленных на повышение надёжности и эффективности энергоснабжения потребителей.

ДГК, Дальневосточная генерирующая компания энергетика ремонтные работы

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