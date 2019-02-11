Также ученые определили, когда зародилась жизнь на нашей планете

Ученые выяснили, когда появилась жизнь на Земле. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Стало известно, кем были первые жители Земли. Также ученые определили, когда зародилась жизнь на нашей планете.

Интернациональный коллектив исследователей пришел к выводу, что жизнь на Земле возникла около 3,5 млрд лет назад. И первыми обитателями нашей планеты были микробы.

Ученые опровергли гипотезу о том, что в стародавние времена микроорганизмы находились в упадке и практически на грани вымирания. Проанализировав изотопы серы в древних породах, исследователи пришли к выводу, что более трех миллиардов лет назад микроорганизмы были распространены почти по всей нашей планете.

Сейчас ученые собираются исследовать углерод и азот. Это позволит им комплексно изучать геохимические данные, клеточное состояние и окружающую среду.

Герман Штакеншнейдер