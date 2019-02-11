Приморское предприятие приобрело у Сбербанка в лизинг новый мусоровоз

«Лизинговая фабрика» является экспресс-решением для оформления покупок крупной техники
Общество 17:25
Новый мусоровоз. Фото: пресс-служба Сбербанка

Современная техника для уборки мусора появилась в самом удаленном районе Приморского края благодаря сделке, реализованной между Дальневосточным Сбербанком и МУП "Коммунальный комплекс п. Пластун" Тернейского муниципального района. Мусоровоз 2018 года выпуска, застрахованный по программе КАСКО, предоставлен банком в лизинг, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Сбербанка.

"У нашего клиента имеющаяся техника вышла из строя, и заменить ее было нечем. Учитывая высокую стоимость мусоровоза, приобрести его можно было только в лизинг, поэтому мы постарались предложить партнёрам максимально комфортные условия. Идеальным решением оказалась "Лизинговая фабрика", — рассказала начальник отдела по работе с региональным госсектором Приморского отделения ПАО Сбербанк Анна Рябухина.

"Лизинговая фабрика" является экспресс-решением для оформления покупок крупной техники в лизинг. Пакет документов для рассмотрения минимальный – уставные документы клиента и отчетность за три квартала. Максимальная сумма финансирования в данном решении – 24 млн рублей. Предметом лизинга могут быть легковые, коммерческие и грузовые автомобили, спецтехника, сельскохозяйственная техника. Минимальный размер аванса — 15%, а максимальный срок финансирования – до 3 лет для автомобилей, до 4 лет для спецтехники.

Сейчас Сбербанк предлагает сразу несколько решений для предоставления техники в лизинг: "Лизинговая фабрика" (максимальное финансирование 24 млн рублей), "Лизинговый конвейер" (максимальное финансирование 300 млн рублей) и "Корпоративный лизинг" (сумма сделки фактически не ограничена, возможно приобретение уникальной техники, в том числе морских и воздушных судов, железнодорожного транспорта).

Услуги предоставляет Дальневосточный банк ПАО Сбербанк. Подробнее о лизинговых предложениях можно узнать на официальных сайтах банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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