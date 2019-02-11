Кроссовки смогут контролировать вес и падения человека

«Умную» обувь разрабатывает Google

Кроссовки. Фото: Википедия

Американская корпорация Google хочет создать кроссовки, которые смогут контролировать вес и падения человека. Сейчас компания находится в поиске разработчиков для создания "умной" обуви.

Об этом сообщил телеканал CNBC. В частности, специалисты компании Verily, связанной в Google, за несколько месяцев неоднократно представляли прототип таких кроссовок на переговорах с инвесторами.

Согласно проекту, кроссовки предлагается оборудовать датчиками для контроля за перемещением и весом их обладателя. Кроме того, обувь сможет отслеживать падение носящего ее человека.

Герман Штакеншнейдер