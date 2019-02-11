Все они работают на ОС Android

Смартфон. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Названы лучшие смартфоны дешевле 20 тысяч рублей. Все они работают на ОС Android.

Рейтинг бюджетных смартфонов хорошего качества под ОС Android составил журнал "Слово и дело". При формировании перечня эксперты делали упор на цене мобильного устройства: она не должна превышать 20 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал смартфон Huawei Honor 8X с диагональю экрана в 6,5 дюйма. Его стоимость составляет 15 140 рублей.

На втором месте в списке лучших бюджетных смартфонов оказался Xiaomi Pocophone F1. Его стоимость составляет около 18 400 рублей. Диагональ экрана немного меньше, чем у лидера списка: 6,18 дюйма. Основная камера устройства: 20 Мп.

"Бронзу" получил смартфон Honor Play. Его стоимость составляет 17 238 рублей. При этом камера на 4 Мп меньше, чем у предыдущей модели. На четвертом месте в рейтинге гаджетов стоимостью до 20 тысяч рублей оказался Xiaomi Mi A2. Диагональ его экрана равняется 5,99 дюйма, стоимость – 12 750 рублей.

Все эти смартфоны имеют восьмиядерные процессоры. При этом объем оперативной памяти у трех моделей составляет 4 Гб, а у Xiaomi Pocophone F1 он равняется 6 Гб.

Герман Штакеншнейдер