Названы лучшие смартфоны дешевле 20 тысяч рублей

Все они работают на ОС Android
Общество 17:15
Смартфон. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Названы лучшие смартфоны дешевле 20 тысяч рублей. Все они работают на ОС Android.

Рейтинг бюджетных смартфонов хорошего качества под ОС Android составил журнал "Слово и дело". При формировании перечня эксперты делали упор на цене мобильного устройства: она не должна превышать 20 тысяч рублей.

Лидером рейтинга стал смартфон Huawei Honor 8X с диагональю экрана в 6,5 дюйма. Его стоимость составляет 15 140 рублей.

На втором месте в списке лучших бюджетных смартфонов оказался Xiaomi Pocophone F1. Его стоимость составляет около 18 400 рублей. Диагональ экрана немного меньше, чем у лидера списка: 6,18 дюйма. Основная камера устройства: 20 Мп.

"Бронзу" получил смартфон Honor Play. Его стоимость составляет 17 238 рублей. При этом камера на 4 Мп меньше, чем у предыдущей модели. На четвертом месте в рейтинге гаджетов стоимостью до 20 тысяч рублей оказался Xiaomi Mi A2. Диагональ его экрана равняется 5,99 дюйма, стоимость – 12 750 рублей.

Все эти смартфоны имеют восьмиядерные процессоры. При этом объем оперативной памяти у трех моделей составляет 4 Гб, а у Xiaomi Pocophone F1 он равняется 6 Гб.

Герман Штакеншнейдер

рейтинг мобильные устройства (гаджеты)

Глава Якутии вошел в тройку лидеров медиарейтинга ДВФО за 2018 год

22 января, 12:00
«Подольский» хлеб – один из главных символов Владивостока
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia