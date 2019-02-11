Стало известно, когда россиянам сменят паспорта

Правительство России сообщило о планах ввести электронные удостоверения личности для граждан страны
Общество 18:20
Паспорт. Фото: Гречанюк Виталий, ИА PrimaMedia

Стало известно, когда в России введут электронные паспорта. Правительство России сообщило о планах ввести электронные удостоверения личности для граждан страны.

Это может произойти к 2024 году. Такие сроки называются в документе "Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты".

В материалах по нацпроектам также говорится о том, что в 2021 году россияне смогут получать социально значимые государственные услуги в цифровом формате. Помимо этого, в стране в 2023 году создадут платформу "Цифрового профиля". С ее помощью можно будет обмениваться данными между государственными структурами, населением и коммерческими фирмами.

Отмечается, что все новации произойдут в рамках национального проекта "Цифровая экономика".

Никифор Зуев

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