Промсвязьбанк предложил приморцам заглянуть в будущее

Прогноз главного аналитика Промсвязьбанка Николая Кащеева не пугает, а заставляет задуматься

Начальник управления стратегического маркетинга и аналитики Промсвязьбанка Николай Кащеев. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Начальник управления стратегического маркетинга и аналитики Промсвязьбанка Николай Кащеев провел во Владивостоке встречу с приморскими журналистами на тему "Экономика в поворотной точке. Что будет дальше", сообщает ИА PrimaMedia. Встреча была посвящена экономике России и мира, ее влиянию на бизнес и простых людей, экономическому и финансовому прогнозу на 2019 год, анализу экономического состояния Приморья, новым возможностям и проблемам, ожидающим людей в этом году.

О мировой экономике

Перехода к спаду не будет, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка. Дело ограничится снижением темпов роста ключевых регионов (США, Европа, КНР – это 62% мирового ВВП).

Ожидается торможение роста ВВП США до 1,6% по сравнению с 2018 годом в условиях "ухода" разных факторов (налоговые новации Трампа), инфляционного характера "торговых войн" и ужесточения политики Федеральной резервной системы США (ФРС).

В марте ожидается повышение ставки ФРС, и оно, согласно прогнозу аналитиков Промсвязьбанка будет единственным в 2019 году. При этом ужесточение политики ФРС создает риск роста "коротких" ставок и новых волн оттока капитала из развивающихся стран.

Торможение роста ВВП США и ужесточение политики ФРС, конечно же, являются негативными факторами для мировой экономики.

С этого года Европейский центральный банк прекращает свою программу сверхстимулирования – выкупа активов. Новых стимулов от ЕЦБ в 2019 году ждать не приходится.

Из ведущих ЦБ лишь Банк Японии, как ожидается, продолжит свои программы стимулирования с прежней интенсивностью. Однако это вряд ли позволит заместить уходящую с рынков ликвидность.

Китайский ВВП, скорей всего, замедлится до 6% — 6,2% с учетом обещанного США повышения торговых тарифов.

Риски нахождения/погружения в рецессию, по мнению аналитиков, высоки в 2019 году пока только для стран с развивающейся экономикой (так называемых стран ЕМ) с уязвимыми к ухудшению финансовых условий показателями. Повышение рисков связано с высоким внешним долгом стран ЕМ. Долговая нагрузка развивающихся экономик заметно выросла с 2006 года и сейчас составляет около 30% ВВП.

В 2019 году рынки продолжат трудную адаптацию к более низким темпам глобального роста. Ожидается, что средняя цена на нефть марки Brent составит около $60 за баррель, опасаясь ухода котировок к $50 за баррель на фоне замедления роста спроса вслед за мировой экономикой и профицита предложения на рынке.

Рост мирового ВВП и мировой торговли в 2019 году, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, могут замедлиться до 3,1% к прошлому году и до 1,5% к прошлому году соответственно.

Ожидается, что с начала 2019 года позиция доллара к валютам развитых стран начнет ослабляться. ЕЦБ завершит свою программу выкупа активов. В условиях бюджетных проблем и политических рисков в ряде стран ЕС ставки в Европе должны подрасти. В то же время ожидаемое торможение роста экономики США способно свернуть рост долларовых ставок.

А что Россия?

В 2019 году улучшение экономической ситуации не ожидается. По прогнозу аналитиков Промсвязьбанка рост ВВП в РФ на текущий год составит 1,3%.

Потенциал роста ограничит слабость внешних товарных рынков. В то же время прогнозируется сохранение положительного влияния чистого экспорта ВВП.

В 2019 году может произойти существенное замедление темпов роста конечного роста (на фоне ускорения инфляции и торможения прироста заработной платы). Ухудшение кредитных условий (повышение кредитных ставок, ужесточение регуляторных норм для розничного кредитования) также ограничит потенциал роста конечного потребления.

К концу года активизация реализации государственных программ и госинвестиций (в 2019 году стартуют нацпроекты и адресные целевые программы объемом 0,7 трлн рублей) смогут обеспечить некоторое улучшение инвестиционной активности.

Реальный рост зарплат в 2019 году не превысит 3%. На фоне ускорения инфляции и сохранения высоких обязательных расходов это обеспечит стагнацию располагаемых доходов населения. Соответственно, в 2019 году динамика конечного потребления домохозяйств ухудшится. Рост розничной торговли составит около 1,5%, а конечное потребление домохозяйств – около 0,5%.

В то же время доля расходов на покупку товаров и услуг в структуре расходов населения будет оставаться на сравнительно высоком уровне, отражая устойчивость потребительской модели поведения населения.

О замедлении роста и инфляции

Замедление роста в 2019 году произойдет по большинству отраслей экономики.

Рост в финансовом секторе замедлится ввиду увеличения процентных ставок.

Стагнация потребления и замедление в добывающей промышленности приведут к сокращению роста в торговле и на транспорте.

Регуляторная реформа в жилищном строительстве потребует времени на адаптацию и вызовет в том числе снижение активности операций по сделкам с недвижимостью.

Впрочем, ожидается улучшение ситуации в сельском хозяйстве и рост в инфраструктурном строительстве.

Главным риском 2019 года станет инфляция. Она достигнет пика в середине года под воздействием налоговых ставок (НДС и акцизы), слабости рубля (слабость сырьевых рынков и возобновление валютных интервенций ЦБ), низкой базы, а также на фоне опережающего роста продовольственных цен.

К осени инфляция начнет затухать и к концу года составит 5,2%.

Ключевая ставка, скорей всего, сохранится на уровне 7,75%.

"В целом на сегодняшний день экономическая политика нашей страны не проактивная, а реактивная, поскольку не опережает события, а следует за ними. Сейчас происходит массовое увлечение цифровизацией, блокчейном и т.д. Это идея о том, что есть вещи, которые не требуют больших капитальных затрат, но которые при этом могут принести очень большие экономические результаты. Пока эта возможность сохраняется, просто не надо делать фетиш из цифровизации, блокчейна и прочего. Воспринимайте это как бизнес. Бизнес-подход — это, наверное, самое важное, что нам нужно увидеть во всех сферах нашей экономической жизни", — отметил Николай Кащеев.



Встреча была посвящена экономике России и мира. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

О санкционных рисках

Санкционных риски в следующем году сохранятся. Конгресс США обсудит два законопроекта, предусматривающие санкции к РФ якобы за вмешательство в выборы. Наиболее весомые ограничения, предусмотренные законопроектами, состоят в ужесточении санкций против госбанков вплоть до запрета на расчеты в долларах (вероятность реализации этого сценария для наиболее крупных госбанков оценивается как низкая) и санкций на новый госдолг (вероятность несколько выше).

О банках

В 2018 году наблюдался уверенный рост прибыли этого сектора (58% по отношению к 2017 году). Это обуславливалось наращиванием работающих активов (преимущественно портфеля кредитов физлиц), снижением стоимости клиентского фондирования, сокращением убытков санируемых банков.

В 2019 году эксперты Промсвязьбанка прогнозируют рост прибыли банковского сектора на 20% по отношению к 2018 году. Данный показатель будет складываться из роста финансовых результатов прибыльных банков и сокращения потерь проблемных банков. Основным драйвером роста прибыли по системе выступит увеличение кредитного портфеля при некотором сохранении чистой процентной маржи и стоимости риска.

Что касается активов банков, то здесь эксперты, наоборот, прогнозируют замедление роста до 8%. Рост портфеля кредитов замедлится до 18%, корпоративных – до 7%.

При этом ускорение инфляции приведет к росту ставок. Также ожидается снижение реальных доходов населения и замедление инвестиционной активности корпоративного сектора, что окажет давление на спрос на кредиты.

С возобновлением валютных интервенций Банка России можно ожидать стабилизацию ситуации с ликвидностью в банковской системе и сбалансированный рост кредитных портфелей и средств клиентов.

В 2019 году повышение ключевой ставки приведет к новому витку ценовой конкуренции банков за средства клиентов.

Ставки по кредитам могут продолжить рост, особенно в ипотеке, где ставки ранее поднимались не так агрессивно, как ставки по вкладам.

Повышение ставок приведет к торможению темпов роста кредитных портфелей.

О политике Центробанка

Центральный банк с его похвальным желанием корректировать инфляцию не может отвязаться от курса доллара, который влияет на инфляцию самым непосредственным образом, считает Николай Кащеев.

На самом деле инфляцию, по любому учебнику экономики, обеспечивают темпы роста экономики. Если страна находится в стагнации, инфляция будет низкой, около 5%, как сейчас. Значит, надо делать все возможное, чтобы инфляция была немного повыше.

По элементарной экономической теории, когда так называемая реальная процентная ставка Центробанка является положительной, это сдерживает инфляцию, а когда отрицательной (т.е. инфляция находится ниже этой ставки), то экономика растет, стимулируется.

Проблема заключается в том, что Россия очень сильно зависит от обменного курса, от того, что для нас внешний спрос имеет колоссальное значение. Сегодня сложилась такая ситуация, когда обменный курс рубля объективно намного более зависим от Центробанка, чем это было в 2007 году.

Начиная с 2008 года приток капитала в Россию, который пару лет (в 2006-2007 годы) был совместим с доходами от нефти, снижается. Начиная с 2009 года наблюдается только отток капитала, который достигает до 100 млрд долларов в год.

Понятно, что банковская система, которая больше не может занимать на Западе по очень низким ставкам, как было когда-то, целиком зависит от Центробанка. Плюс от населения с его немногочисленными сбережениями. И самые ликвидные клиенты у банков – это экспортеры.

Однако у нас достаточно большие золотовалютные резервы, в настоящее время почти 500 млрд долларов. Все это вместе позволяет говорить о том, что резкой девальвации рубля, скорее всего, ожидать не приходится, если только не произойдет падение нефти до 30 долларов за баррель. Но и в данном сценарии Центробанк имеет возможность смягчить это падение в достаточно серьезной степени. Это внушает некоторое доверие относительно 2019 года.

О том, что ждет население

К сожалению, большого роста реальных доходов населения в 2019 году, наверное, не будет. Небольшой рост могут обеспечить только государственные программы. В этом году у нас нет Керченского моста, нет чемпионата мира по футболу. Тем не менее, определенные государственные программы продолжают планироваться и создаваться.

Сегодня Центробанк показал, что банки, входящие в разряд застрахованных, находятся под его опекой на случай, если что-то пойдет не так.

Таким образом, у вкладчиков, при правильном выборе банка, появляется возможность делать это с меньшим риском. Другой вопрос, где взять деньги на вклад.

В большей части регионов население подстраивается под новую ситуацию. Повышает собственную мобильность, делает попытки изменить свою жизнь всеми доступными средствами. Конечно, подчеркнул Николай Кащеев, это непривычно, а порой даже страшно. Думается, правы те, кто инвестирует средства в будущее своих детей, уделяет большое внимание их образованию.

О том, что ожидает Дальний Восток

Дальний Восток отличается от других регионов несколькими существенными чертами. Первая – выход к морю, что в России не так уж часто. Второй фактор экономический и демографический – близость к Китаю и удаленность от густонаселенных регионов России.

Плотность населения имеет колоссальное значение, поэтому нужно приложить большие усилия для того, чтобы люди приезжали сюда или, по крайней мере, не уезжали отсюда.

Как известно, наибольшее экономическая активность осуществляется там, где возникает некая экономическая целесообразность, где активно идет торговля. В связи с этим актуальна идея о том, что Дальний Восток должен становиться местом активного обмена (другой вопрос, между кем и кем), местом, где можно использовать потенциал международной торговли и транзита. Это то, над чем нужно крепко подумать и подо что нужно привлекать очень большие деньги.



Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Когда Китай выдвигает идею Нового шелкового пути, идею "Одна дорога – один поезд", он думает не о том, чтобы вовлечь в транзитную цепочку Россию, а о том, чтобы привлечь как можно больше стран, чтобы добиться большей и постоянной диверсификации.

Транзитные возможности Дальневосточного региона и Приморского края не столь высоки, так как Китай имеет прямое сообщение с Западной Европой и с США, более того, контейнерные перевозки по морю выгоднее, чем по железной дороге.

Конечно, упускать любые возможности нельзя, коммуникации должны быть.

Коммуникации – это главное для Дальнего Востока.

В России наблюдается колоссальный перекос в сторону европейской части, и это сдерживает развитие страны в целом.

Сегодня есть Дальневосточный гектар, но должно быть больше возможностей для того, чтобы его брать и им пользоваться. Кроме того, что гектар – бесплатный, должны быть и другие стимулы. Главный потенциал региона – все-таки человеческий капитал.

О Промсвязьбанке

Промсвязьбанк входит в топ-10 крупнейших банков России и является универсальным банком с государственным участием, чья история насчитывает уже более 20 лет. Признан Центральным Банком России одним из 11 системно значимых финансовых институтов. Промсвязьбанк выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов, оказывает полный спектр услуг розничным и корпоративным клиентам, малому и среднему бизнесу.

— Промсвязьбанк работает не только с крупным бизнесом, но и с субъектами малого и среднего предпринимательства. Ключевое требование — предприниматель должен иметь пусть незначительный, но успешный опыт бизнеса (оборот в пределах 2 млн рублей в течение определенного периода). Практика показывает, что более-менее эффективный бизнес получается не всегда с первого раза. Мы говорим с предпринимателем на одном языке, выступаем его партнером. Мы видим всю отчетность, если нужно посещаем производство, — сказал региональный директор операционного офиса "Владивостокский" ПАО "Промсвязьбанк" Алексей Солодушко, который также ответил на вопросы журналистов на встрече.



Региональный директор операционного офиса "Владивостокский" ПАО "Промсвязьбанк" Алексей Солодушко. Фото: Бородина Мария, ИА PrimaMedia

Справка. Николай Кащеев – Начальник управления стратегического маркетинга и аналитики Промсвязьбанка. Отвечает за информационно-аналитическое сопровождение операций Промсвязьбанка, в том числе за разработку стратегии поведения на финансовых рынках, а также коммуникации с клиентами банка в области экономики и рынков.

Родился в 1964 году в Москве. Окончил Российский университет дружбы народов, а также Московский институт международного бизнеса при Академии внешней торговли России. Один из самых известных финансовых экспертов России, лучший аналитик по макроэкономике (по версии CBond), обозреватель на радиостанции "Бизнес ФМ", "Русская служба Би-би-си" и на телеканалах РБК и "Дождь", колумнист ведущих деловых изданий ("Ведомости", Forbs), автор многочисленных публикаций по экономике и финансам. Филолог, переводчик с испанского и английского.

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