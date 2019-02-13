Магазин «Реми» откроют 15 февраля в ТРК «Луговая» во Владивостоке

Покупателям предложат большой ассортимент товаров по выгодным ценам
Общество 13 февраля, 16:20
В ТРК "Луговая" начнёт работу магазин "Реми". Фото: предоставлено "Реми"

Магазин "Реми" 15 февраля начнёт работу в ТРК "Луговая" во Владивостоке. Магазин расположился на втором этаже торгового центра, в прекрасном месте под куполом. Здесь будет ждать своих покупателей большой выбор товаров по выгодным ценам: овощи, фрукты, молочная и мясная продукция, крупы, макаронные изделия, консервация, бытовая химия, товары для домашних животных. Также на территории магазина будет работать собственная пекарня, чтобы каждый день можно было взять домой свежую выпечку, хлеб или пиццу, сообщает ИА PrimaMedia.

В пятницу, 15 февраля, с 9.00 всех гостей ждут сюрпризы. Своим первым 10 покупателям "Реми" подарит пиццу. А те, кто совершит покупку от 500 рублей, получат приятные подарки* от магазина. Обращаем ваше внимание, что количество подарков ограничено.

*С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на официальном сайте: https://www.remi.ru/news/otkrytie-remi-v-trk-lugovaya-g-vladivostok/.

В ТРК "Луговая" начнёт работу магазин "Реми"

В ТРК "Луговая" начнёт работу магазин "Реми". Фото: предоставлено "Реми"

Справка: На сегодняшний день в Приморье работает 38 магазинов "Реми". Сеть продолжает стремительно развиваться и расширять географию своего присутствия, открывая новые магазины и в других городах Дальнего Востока.

Постоянными покупателями сети "Реми" являются свыше 2 млн человек, и это число с каждым днем увеличивается. В магазинах проводятся регулярные акции.

Торговая сеть является участником социальной программы администрации Владивостока "Город для людей". Все гипермаркеты и универсамы "Реми" работают каждый день и предлагают покупателям товары по сниженным ценам. Приоритетными задачами сети в данный момент является поддержание низких цен и большого ассортимента товаров, отвечающих запросам каждой семьи.

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