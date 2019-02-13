Некачественные продукты в России будут вне закона

В Роспотребнадзоре разработали законопроект, определяющий понятие «качества пищевой продукции»
Экономика 13 февраля, 16:25
Супермаркет. Фото: Юрий Гуршал, ИА SakhalinMediа

Качество продуктов в России будут регламентировать на законодательном уровне. В Роспотребнадзоре разработали законопроект, определяющий понятие "качества пищевой продукции".

Данный законопроект планируется внести на рассмотрение российского кабинета министров. В числе параметров качества продуктов в законопроекте называются их безопасность, потребительские свойства, аутентичность, энергетическая и пищевая ценность и ряд других. Также в законопроекте будут определены принципы здорового питания.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Роспотребнадзору необходимо отвечать за качество товаров. Медведев подчеркнул, что Роспотребнадзор не должен "отгребать" от этой темы.

Никифор Зуев

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