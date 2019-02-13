В случае нарушения закона УК будет начисляться повышающий коэффициент

Счетчик. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Более 2 тысяч общедомовых счетчиков требуется установить в Приморье. В случае нарушения закона и отсутствия акта о технической невозможности установки общедомового прибора учета, УК будет начисляться повышающий коэффициент, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

Филиал "Приморская генерация" АО "Дальневосточная генерирующая компания" напоминает, что согласно п.5 статьи 13 федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" до 1 июля 2012 года собственникам многоквартирных домов (гражданам и юридическим лицам, имеющим на праве собственности жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме) необходимо установить общедомовые приборы учета тепловой энергии (ОДПУ) и произвести ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

Согласно п.8 вышеуказанной статьи федерального закона до 1 января 2019 года необходимо установить общедомовые приборы учета в домах, где тепловой энергии потребляется менее 0,2 Гкал. Напомним, раньше в домах, где тепловой энергии потреблялось менее 0,2 Гкал, счётчики были необязательны. Сегодня под требования законодательства попали все категории потребителей.

По данным АО "ДГК" на 30 января, управляющими компаниями и собственниками помещений установлено 1676 общедомовых приборов учета в 1283 домах (что составляет 44% жилого фонда), еще 3335 приборов необходимо установить в 1663 многоквартирных домах (56% соответственно) во Владивостоке. В Артеме установлено 239 приборов, необходимо установить еще 364. В Партизанске установлено 66, необходимо — 212.

Дополнительные разъяснения по вопросам начисления платы за отопление и установки приборов учета потребители филиала "Приморская генерация" АО "ДГК" могут получить в абонентских отделах энергокомпании и по телефонам горячей линии:

Владивосток, ул. Октябрьская, 8 (пн.-пт. 08.00-18.00, сб.09.00-17.00, без перерыва)

Владивосток, ул. Фирсова, 4 (пн.-пт. 09.00-18.00, без перерыва)

Владивосток, ул. Калинина, 45 (пн.-пт. 09.00-18.00, без перерыва)

Владивосток, лайт-офис, 3-й этаж ТЦ "Снеговая падь", ул. А. Щетининой, 2 (пн.-пт. 09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00)

Владивосток, Океанский пр-т, 101а (пн.-пт. 09.30-18.30, сб.10.00-13.00, без перерыва)

Владивосток, о. Русский, ул. Экипажная, 107 (пн.-пт. 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00)

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 36 (чт. 09.00-18.00, перерыв 13.00-14.00)

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 77 (пн-пт. 09.00-17.00, перерыв 13.00-14.00)

г. Артем, ул. Каширская, 21 а, кабинет 203. (пн-пт. с 08.00 -17.00, перерыв с 12.00-13.00)

г. Партизанск, ул. Гоголевская, 8 (пн-сб с 09.00-18.00, без перерыва)

Телефон Единого информационного центра ПАО "ДЭК": 8-800 -100-3-777 (звонок бесплатный).