Сети ЖКХ в небольших городах получат дополнительное финансирование – Ростислав Гольдштейн

Подписано постановление о предоставлении финансовой поддержки субъектам Федерации на модернизацию систем ЖКХ
Политика 13 февраля, 16:50
Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

В Правительстве подписано постановление о предоставлении финансовой поддержки субъектам Федерации на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Эта мера направлена на повышение эффективности использования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщает ИА PrimaMedia.

В 2019 году, в первую очередь, финансовую поддержку из фонда должны получить проекты, которые находятся в высокой степени готовности. В основном речь идёт о модернизации предприятий водо— и теплоснабжения. Значительно увеличивается доля софинансирования из федеральных средств – с 10 до 60%. Также, по просьбе глав субъектов Федерации расширен круг получателей средств на города, где проживает до 500 тысяч жителей.

На модернизацию внутриквартальных котельных, теплосетей, водосетей будет направлено 13,2 млрд рублей. 60% будет выделяться за счёт средств федерального бюджета, через фонд 20% будут привлекать сами муниципалитеты и 20% – это частные инвесторы.

— Очень важно, что в проект модернизации попадают населенные пункты до 500 тысяч жителей. Это именно те территории, где можно улучшить качество тепло— и водоснабжения в основном только за счет государства, частные инвестиции привлечь туда весьма сложно, а порядок наводить необходимо. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ будут направляться с максимальной пользой для населения и именно на самые болевые участки, повышая тем самым уровень оказываемых коммунальных услуг, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

ЖКХ

«Почта Банк» отменил комиссию за оплату ЖКУ для пенсионеров и зарплатных клиентов

31 января, 13:25
Сладкое признание: какой десерт от компании «Владхлеб» подойдет для вашего свидания
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia