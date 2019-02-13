Сети ЖКХ в небольших городах получат дополнительное финансирование – Ростислав Гольдштейн

Подписано постановление о предоставлении финансовой поддержки субъектам Федерации на модернизацию систем ЖКХ

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

В Правительстве подписано постановление о предоставлении финансовой поддержки субъектам Федерации на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры. Эта мера направлена на повышение эффективности использования средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщает ИА PrimaMedia.

В 2019 году, в первую очередь, финансовую поддержку из фонда должны получить проекты, которые находятся в высокой степени готовности. В основном речь идёт о модернизации предприятий водо— и теплоснабжения. Значительно увеличивается доля софинансирования из федеральных средств – с 10 до 60%. Также, по просьбе глав субъектов Федерации расширен круг получателей средств на города, где проживает до 500 тысяч жителей.

На модернизацию внутриквартальных котельных, теплосетей, водосетей будет направлено 13,2 млрд рублей. 60% будет выделяться за счёт средств федерального бюджета, через фонд 20% будут привлекать сами муниципалитеты и 20% – это частные инвесторы.

— Очень важно, что в проект модернизации попадают населенные пункты до 500 тысяч жителей. Это именно те территории, где можно улучшить качество тепло— и водоснабжения в основном только за счет государства, частные инвестиции привлечь туда весьма сложно, а порядок наводить необходимо. Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ будут направляться с максимальной пользой для населения и именно на самые болевые участки, повышая тем самым уровень оказываемых коммунальных услуг, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.