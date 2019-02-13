"Спасскцемент" взял бронзу в главном профсоюзном конкурсе Приморья

Эксперты оценили коллективный договор предприятия

"Спасскцемент". Фото: ФППК

Компания "Спасскцемент" заняла третье место среди организаций внебюджетной сферы по итогам краевого профсоюзного конкурса "Социальное партнерство". Эксперты особо отметили уровень охраны труда на предприятии и заботу о здоровье работников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Из 1800 работников предприятия 1035, то есть более 50%, состоят в профсоюзе. Это дает профкому право от имени трудового коллектива вести переговоры с работодателем и заключать коллективный договор — главный документ, фиксирующий условия труда, оплаты и социальные гарантии для работников, что он и делает весьма успешно.

"Спасскцемент" неоднократно подавал заявки на участие в конкурсе, и с каждым годом колдоговор предприятия становился все сильнее: появлялись новые приложения с дополнительными льготами, незамедлительно вносились все корректировки, связанные с изменением трудового законодательства. Социально-трудовые отношения между работниками и администрацией абсолютно прозрачны и четко зафиксированы в документе. При приеме на работу каждый сотрудник видит, на какую социальную поддержку и в каком объеме может рассчитывать, и какие в свою очередь обязанности должен выполнять", — поделилась мнением член жюри, руководитель департамента социально-трудовых отношений ФППК Лариса Белова.

Председатель профорганизации завода "Спасскцемент" Юрий Яковец говорит, что с руководством предприятия у профсоюза здоровые партнерские отношения.

"Все вопросы, которые касаются социальной поддержки членов трудового коллектива, решаются путем переговоров, и большинство наших инициатив получают поддержку. Работодатель понимает, что люди — главный ресурс компании", — говорит Юрий Владимирович.

Средняя заработная плата на предприятии 34 тысячи рублей, и задержек по ее выплате за последние 15 лет не было ни разу.

Большая работа ведется по оздоровлению работников и их детей. На предприятии есть свой медпункт, который работает круглосуточно и располагает кабинетами стоматолога и физиотерапии. В последнем по направлению врача можно проходить физиопроцедуры без отрыва от работы.

Ежегодно летом не менее сотни детей работников направляются в детские оздоровительные лагеря. При этом родители оплачивают менее 10% стоимости путевки, а 15% от общего числа курсовок и вовсе выдаются бесплатно многодетным и малообеспеченным семьям. Что касается самих сотрудников, то они отдыхают не только в приморских здравницах, но и в санаториях Крыма, куда с 2017 года им в порядке очередности дают бесплатные путевки.

Заботятся на "Спасскцементе" и о здоровье ветеранов предприятия. Тех из них, кто награжден медалью и званием "Ветеран труда", за счет компании отправляют в санатории. За справедливым распределением всех путевок на предприятии также следит профком.

Надо сказать, что профсоюзные представители вообще работают во всех комиссиях, которые касаются взаимоотношений работников и работодателей. Под их контролем дополнительные выплаты, например, к юбилейным датам или выходу на пенсию, прописанные отдельным положением колдоговора.

Большое внимание уделяется на заводе охране труда. За этим следит специально созданный отдел промышленной безопасности и экологии. В частности, его санитарная лаборатория замеряет уровень шума, вибрации и запыленности на рабочих местах.

Еще на этапе трудоустройства все работники проходят обучение правилам безопасности со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а затем ежегодную аттестацию. Для работающих во вредных и опасных условиях труда колдоговор прописывает обязательные медосмотры каждый год, дополнительные обследования в краевом центре профпатологии, а также нормы выдачи молока, кисломолочных продуктов или сыра.

"Мы постарались учесть в документе все сферы жизни, где членам трудового коллектива может потребоваться помощь и поддержка", — продолжает профлидер предприятия.

Так, например, женщинам, которые воспитывают трех и более детей или ребенка-инвалида, ежемесячно предоставляется дополнительный выходной с сохранением заработной платы. Пенсионерам предприятия бесплатно вспахиваются огороды, а для остальных работников предусмотрены льготные расценки. В случае смерти работника, его родителей или детей, а также пенсионеров предприятия семьи заводчан могут рассчитывать на поддержку в организации похорон.

"Мы следим не только за поощрением работников завода, но и за соблюдением трудовой дисциплины, и это тоже прописано в колдоговоре, — подчеркивает Юрий Яковец. — За прогулы, распитие спиртных напитков на рабочем месте, выход в нетрезвом виде или попытку хищения имущества предприятия сотрудники лишаются премии сроком на год со дня дисциплинарного взыскания. Строго, но справедливо", — считает профлидер.

Документ, который получил высокую оценку профсоюзных экспертов, заключен на предприятии в 2015 году. В апреле на "Спасскцементе" начнется кампания по заключению нового колдоговора, его живое обсуждение развернется во всех цехах завода. Профсоюз намерен сохранить все самые сильные положения и учесть новые пожелания работников.

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурса "Социальное партнерство" (12+) пройдет 28 февраля 2019 года, в 14.30, в Доме торжеств отеля "Аврора" по адресу: Владивосток, ул. Двенадцатая, 8.