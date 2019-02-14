В обновлении ветхого жилья надо работать на опережение – сенатор Ростислав Гольдштейн

С 1 июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба

Президент Владимир Путин провёл в Иннополисе расширенное заседание президиума Государственного совета по вопросу о работе органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по улучшению жилищных условий населения и формированию благоприятной городской среды. Встреча прошла в обновленном формате неформального диалога с главами регионов.

— С 1 июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства. Она должна быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья, а также позволит выстроить отношения участников рынка между собой на более устойчивой, профессиональной, цивилизованной основе, — сказал глава государства. Было отмечено, что с одной стороны необходимо обеспечить рост объемов строительства, с другой – перейти на новые более жесткие формы финансирования.

Президент поставил задачу расселять аварийное жилье в наибольших объемах, чем оно образуется, отметив, что только так будет реально обновляться жилой фонд.

— Такой формат встречи с главами субъектов подразумевает прямой конструктивный диалог главы государства с теми, кто лично отвечает за свои территории, знает всю проблематику и понимает, какие есть препятствия на пути, имеет опыт решения тех или иных задач, которым можно поделиться. Президент напрямую обсудил один из ключевых нацпроектов с практиками, с теми, кто будет реализовывать закон на местах и потом отвечать за его реализацию. И важен тот посыл, который был сделан Владимиром Владимировичем Путиным, о введении больших объемов жилья с целью обновления ветхого жилфонда, о работе на опережение, чтобы дома не висели на "нитке" до разрушения, а производилась более своевременная замена такого жилья на новое. От этого зависит не только комфорт в городах и поселениях, но и безопасность граждан, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.