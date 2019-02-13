Школьник скончался во Владивостоке во время урока, причиной мог стать сердечный приступ

По факту трагического происшествия в школе №12 следственные органы проводят проверку
Общество 13 февраля, 18:30
Скорая медицинская помощь. Фото: pixabay.com

Причиной смерти ребенка в школе №12 Владивостока могли стать проблемы с сердечно-сосудистой системой организма, среди прочих рассматривается версия сердечного приступа, сообщили ИА PrimaMedia в мэрии столицы Приморья. Точная информация будет озвучена после заключения экспертизы. По факту произошедшего следственные органы проводят проверку.

— По факту случившегося проводится доследственная проверка. Точная причина смерти будет известна только после того, как пройдет экспертиза, — отметили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

По информации мэрии Владивостока, возможной причиной смерти мальчика мог стать сердечный приступ.

Как ранее писал портал newsbox24.tv, в пятницу, 8 февраля, в школе №12 Владивостока одному из учеников шестого класса стало плохо прямо на уроке — ребенок потерял сознание. Медработника в образовательном учреждении не оказалось и за врачем пришлось бежать в соседнюю поликлинику. До приезда врачей медик пыталась привести ребенка в чувство.

Стоит отметить, что первыми на место происшествия прибыла обычная бригада скорой медицинской помощи, реанимационная смогла подъехать только через 44 минуты.

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