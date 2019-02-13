Тише едешь - больше платишь: штрафы для «медленных» водителей увеличат в три раза

Передвижение по автомагистралям России со скоростью меньше 40 километров в час обойдется в три тысячи рублей

Автомобили. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

В России собираются увеличить в три раза штрафы для "медленных" водителей. Передвижение по автомагистралям со скоростью меньше 40 километров в час обойдется в три тысячи рублей.

Также планируется увеличить штрафы за остановку на автомагистралях вне специальных площадок. Поправки на этот счет в Кодекс об административных правонарушениях подготовил Минтранс.

Сейчас штраф за такие нарушения составляет тысячу рублей. Как пояснили разработчики, инициатива должна уменьшить аварийность на российских дорогах. Напомним, что ранее предложили понизить порог допустимого превышения скорости, не облагаемый штрафом.

Никифор Зуев