Весна уже близко: синоптики ожидают наступление оттепели в Приморье

Максимальная температура воздуха во Владивостоке и всем Приморском крае повысится в среднем на 4 градуса

Оттепель ожидается в некоторых районах края 14 февраля. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Повышение дневных и ночных температур вплоть до оттепели в некоторых районах Приморья ожидаются в четверг, 14 февраля и последующие дни, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

В ближайшее время на характер погоды в Приморье продолжит оказывать влияние поле повышенного атмосферного давления. В крае ясно и тихо. Ближайшая ночь со среды, 13 февраля на четверг, 14 февраля будет морозной. 14 февраля днём на территорию Приморского края юго-западными потоками станет поступать более тёплый воздух. Максимальная температура воздуха повысится на 3–5 градусов, местами на юге столбики термометров могут подняться выше нуля градусов.

Ближайшей ночью со среды, 13 февраля на четверг, 14 февраля во Владивостоке немного потеплеет на 1–2 градуса, а днем четверг, 14 февраля максимальные значения температуры воздуха повысятся ещё на 3–4 градуса, до −2…−5°С.