Для российских предпенсионеров введут квоты на некоторых предприятиях

Такую инициативу одобрили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга
Экономика 13 февраля, 21:10
Завод. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Для российских предпенсионеров введут квоты на некоторых предприятиях. Такую инициативу одобрили депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга.

В городе на Неве местные парламентарии проголосовали в первом чтении за законопроект, обязывающий крупные предприятия выделять часть рабочих мест для предпенсионеров, несовершеннолетних соискателей и родителей детей-инвалидов.

Нововведение коснется предприятий и организаций, где трудятся больше ста человек. Эти компании должны будут выделять для вышеперечисленных категорий трудящихся не менее двух рабочих мест. Если закон будет принят в окончательном чтении, эту норму распространят на все юрлица, независимо от формы собственности.

Никифор Зуев

промышленное производство предпринимательство пенсионеры занятость населения трудовая закон (законопроект)

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