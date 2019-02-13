Стипендия не прокормит: в России хотят обязать родителей содержать своих детей-студентов

С такой идеей выступил министр юстиции РФ Александр Коновалов

На стипендию в России не прожить. Фото: Илья Табаченко, ИА PrimaMedia

В России предложили обязать родителей содержать своих детей-студентов. С такой идеей выступил министр юстиции РФ Александр Коновалов.

По словам министра, в Минюсте считают целесообразным обязать россиян содержать своих совершеннолетних детей во время их обучения в институтах и университетах. Такое заявление Александр Коновалов сделал на правительственном часе в Совете федерации.

Кроме того, министр считает, что нужно установить минимальный размер алиментов в стране. Напомним, что в октябре 2018 года студенты ведущих российских вузов выступили с требованием повысить стипендии до уровня МРОТ. Сейчас российские студенты могут претендовать лишь на академическую стипендию в размере не менее 1564 рублей в месяц. Такое вспомоществование выплачивается студентам-бюджетникам очной формы обучения, сдавшим сессию на хорошо и отлично. МРОТ с 1 января 2019 года составляет в России 11 280 рублей.

Никифор Зуев