Эксперт рассказал, сколько «проживет» супероружие России

На данный момент нет такого вооружения, которое бы могло перехватить и обнаружить российский ракетный комплекс

Военный эксперт Игорь Коротченко сообщил, что супероружие российской армии, как минимум 50 лет не сможет перехватить ни одна система противовоздушной обороны. Эксперт имеет в виду ракетный комплекс "Авангард", пишет "Звезда".

Специалист прокомментировал, что на данный момент нет такого вооружения, которое бы могло перехватить и обнаружить российский ракетный комплекс. Благодаря тому, что гиперзвуковой планирующий ядерный боевой блок летит по непредсказуемой траектории, постоянно меняя высоту и вектор.

В прошлом году президент России Владимир Путин сообщил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. Таким образом, он идет к цели, как метеорит.

Карина Красилова