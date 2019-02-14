Весна придет, а он не тает: "суперасфальт" появится на дорогах России

Новое покрытие в разы долговечнее обычного

Тематическое изображение. Фото: Антон Балашов

На дорогах России начнут укладывать "суперасфальт". Новое покрытие будет в несколько раз долговечнее и в 2 раза дороже обычного. Специальный метод объемного проектирования позволит учитывать климат и интенсивность транспортного потока.

Технологию, которая именно так и называется — "суперасфальт" включат в российский ГОСТ. Об этом "Известиям" рассказали в Росавтодоре. Срок службы асфальта составит 12 лет, для сравнения, обычный служит от 4 до 5 лет максимум. Капитальный ремонт новому асфальту потребуется через 24 года.

Прежде чем взять технологию на вооружение, "суперасфальт" в тестовом режиме в течение трех лет обкатывали на трассах А-114 Вологда–Тихвин, М-5 "Урал", А-108 Московское большое кольцо, а также на участках трассы "Таврида" и дороги возле Крымского моста, сообщили в Росавтодоре.

Новое покрытие значительно дороже обычного. Если средняя цена асфальта составляла в прошлом году около 4–5 тысяч рублей за тонну, то наиболее качественный асфальт стоил порядка 8–9 тысяч рублей. Поэтому асфальт не получится использовать повсеместно, пояснили специалисты. В ближайшие два года предполагается уложить всего 1 тысячу километров покрытия.

Отмечается, что "суперасфальт" позволит подобрать смесь с техническими характеристиками под конкретные условия эксплуатации в отдельном регионе, которые зависят от климата и транспортных нагрузок. Однако, метод, широко используемый на Западе, может вовсе не подойти к российским условиям, говорят эксперты. Потребуются многие годы, чтобы оценить эффективность "суперасфальта".

Анна Кольцова