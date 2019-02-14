Рубль рухнул после сообщений о новых санкциях США

Упоминания о жестких мерах против России мгновенно обвалило нацвалюту
Экономика 08:20
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Рубль рухнул на фоне сообщений о новых санкциях США. Упоминание накануне о новых ограничениях против России примерно в 21.40 мск немедленно отправило национальную валюту в "крутое пике".

По отношению к доллару и евро рубль потерял около 50 копеек. Через полчаса после сообщения о санкциях курс доллара установился на отметке 66,3 рубля, а евро подорожал до 74,7 рублей.

До сообщений о санкциях доллар торговался на уровне 65,8, а евро — 74,6.

Напомним, о новых санкциях против России стало известно накануне. Сообщалось, что они будут введены в течение ближайших нескольких недель. Об этом рассказали британские СМИ. С принятием новых ограничений США и ЕС торопила Великобритания, требуя как можно скорее ввести ответные меры за инцидент в Керченском проливе.

Какие именно будут введены ограничения предполагается обсудить на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 18 февраля. Вместе с тем, накануне отмечали СМИ, конгресс США уже приступил к обсуждению санкционной риторики.

Новые санкции, вероятнее всего, негативно отразятся на настроениях иностранных инвесторов и заставят еще ниже просесть российскую национальную валюту.

Анна Кольцова

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