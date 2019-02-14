Цветы, кино и сладости – повышенный cash-back по картам банка «Приморье»

Специальная акция будет действовать целый месяц



Акция от банка "Приморья". Фото: предоставлено банком "Приморье"

Праздничную акцию для всех клиентов – держателей дебетовых карт* проводит ПАО АКБ "Приморье" (16+). В период с 12 февраля по 13 марта 2019 года повышенный cash-back 10%* будет начисляться за походы в кино, покупку цветов, а также различных вкусностей в магазинах "Лакомка", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка "Приморье".

"Традиционно, самые популярные покупки в преддверии февральских и мартовских праздников среди наших клиентов – это цветы и сладкие подарки. Большим спросом в эти дни, безусловно, пользуются и кинотеатры, – комментирует начальник управления транзакционного бизнеса банка "Приморье" Дмитрий Цвиркун. – В этом году такие покупки для пользователей наших дебетовых карт** станут еще и выгодными – по этим категориям будет начислен повышенный cash-back10%".

Банк "Приморье" представляет широкую линейку дебетовых карт с cash-back до 5% на различные категории покупок. Карты выпускаются бесплатно, причем клиенты могут выбрать оптимальную для себя платежную систему – VISA, "Мир-Maestro", Union Pay. Снимать деньги без комиссии можно во всех банкоматах банка "Приморье", а также два раза в месяц в любом банкомате на территории России.

Клиентам также бесплатно доступны удобные дистанционные сервисы: интернет-банк, мобильный банк. Подробные условия, тарифы и правила начисления cash-back по картам смотрите на сайте банка "Приморье".

Заказать новые карты можно по телефону контакт-центра 8 800 200 20 86, в мобильном приложении (16+), на сайте, а также в любом офисе банка "Приморье".

В 2019 году банк "Приморье" отмечает 25-летний юбилей. В честь этого события банк подготовил множество интересных и выгодных предложений для своих настоящих и будущих клиентов. Следите за новостями!

* В период акции по дебетовым картам банка "Приморье" начисляется cash-back 10% за покупки на территории РФ в категориях: флористика, кинотеатры (MCC 5992, 7832); кондитерский магазин "Лакомка" (Termlocation: Lakomka Vladivostok Ru; Lakomka, 29 Narodnyy Pr-T, Vladivostok, Ru; Lakomka, 12 Okatovaya Str, Vladivostok, Ru; Lakomka, 59-3 Russkaya Str, Vladivostok, Ru; Lakomka, 29 Okeanskiy Pr-T, Vladivostok, Ru; Lakomka, 7 Svetlanskaya Str, Vladivostok, Ru; Lakomka, 57 Krasnogo Znameni Pr-T, Vladivostok, Ru; Lakomka, 4 Svetlanskaya Str, Vladivostok, Ru; Lakomka, 88 Neybuta Str, Vladivostok, Ru; Lakomka, 13 A Okeanskiy Pr-T, Vladivostok, Ru; Lakomka, 68 100-Let Vladivostok Pr-T, Vladivostok, Ru; Lakomka, 26 100-Letiya Vladivostoka P, Vladivostok, Ru; Lakomka, 40 Russkaya Str, Vladivostok, Ru; M-N Lakomka, 3 Kv.111 Melnichnaya Str, Ussurijsk, Ru; Lakomka, 15 Krygina Str, Vladivostok, Ru; M-N Lakomka Ussurijsk Ru).

** В акции не участвуют виртуальные карты, кредитные карты, карты Aviabonus, карты школьника и бизнес-карты.