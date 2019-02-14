Кэшбэк «Навстречу весне»: «Примсоцбанк» увеличил кэшбэк на подарки до 5%

Акция действует с 11 февраля по 11 марта 2019 года
Общество 11:45

"Примсоцбанк" запустил акцию "Навстречу весне" (18+), в рамках которой владельцам дебетовых и именных кредитных карт будет начисляться дополнительный кэшбэк в размере 5% при покупке определённых категорий товаров в период с 11 февраля по 11 марта 2019 года, сообщили ИА PrimaMedia а пресс-службе банка.

Дополнительный кэшбэк от покупок в магазинах открыток, подарков, новинок, сувениров, флористики, кинотеатрах и боулинг-клубах получат владельцы карт Visa Classic, Gold и Platinum, Mastercard Standard и Gold, а также "Мир Классическая" и "Мир Премиальная".

"На носу множество праздников: День влюблённых, 23 февраля, 8 Марта. Дарите подарки всем, а мы сэкономим вам деньги, предоставив 5% кэшбэк, — отметил начальник отдела электронного бизнеса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Андрей Грудинин. — Вам вернётся до 3 тысяч рублей в рамках акции плюс стандартный кэшбэк, предусмотренный по вашей карте".

Максимальный кэшбэк в рамках акции "Навстречу весне" составляет 3 тысячи рублей и начисляется сверх действующих тарифов по карте клиента. В акции не участвуют карты с программами лояльности "Примсоцбанк-S7 Priority" и iGlobe.

Подробная информация об акции "Новогодняя сказка" доступна по телефону единой справочной службы 8(800)200-42-02. Услуга предоставляется ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".

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