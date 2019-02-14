Орешкин рассказал, когда в России вновь могут поднять пенсионный возраст

Минэкономики подготовило прогноз
Экономика 10:20
Тематическое изображение. Фото: ИА PrimaMedia

Минэкономики подготовило прогноз относительно возможного дальнейшего повышения пенсионного возраста. По словам главы ведомства Максима Орешкина, пенсионная реформа "сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался"

"В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено",— сказал министр в интервью газете "Ведомости".

По словам Орешкина, население сможет оценить долгосрочный эффект повышения пенсионного возраста только через несколько лет. Он уточнил, что без пенсионной реформы проиндексировать пенсии на 7% было бы невозможно.

Министр также добавил, что против негативной реакции общества на повышение пенсионного возраста нужно принимать меры. "Очевидно, сейчас, когда растет скепсис населения к действиям правительства, каждый шаг нужно разъяснять еще более детально",— сказал Орешкин, подчеркнув, что нужно и дальше "повышать уровень пенсионного обеспечения" россиян.

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Антон Силуанов назвал неожиданной реакцию общества на пенсионную реформу. Глава Минфина пояснил, что удивился настроениям в обществе — "не думал, что реформа пройдет так тяжело". Он признал, что принятое решение по повышению пенсионного возраста "было нелегким и для правительства" и подчеркнул, что изменения были неизбежны — пенсии необходимо повышать, а денег на это, без ущерба для других социально важных отраслей и "оборонки" в бюджете нет.

По мнению Силуанова, действовавшие ранее параметры пенсионной системы устарели с середины прошлого века. В качестве аргумента первый вице-премьер привел другие условия труда в наше время (которые, к слову, по мнению большинства россиян стали хуже) и увеличение продолжительности жизни.

Анна Кольцова

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