Пожарные депо в районах Приморья превращаются в долгострои

Невыполнение программы по пожарной безопасности и работа профильных департаментов вызвали много замечаний у депутатов краевого парламента

Пожарное депо. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Результаты проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных в 2017-2018 года на мероприятия подпрограммы "Пожарная безопасность", рассмотрел комитет ЗС ПК по региональной политике и законности. Отмечен низкий уровень освоения средств на проектирование и строительство объектов противопожарной службы, а также плохая работа профильных департаментов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Информацию об итогах контрольного мероприятия депутатам представил председатель Контрольно-счетной палаты Приморского края Юрий Высоцкий. С сентября по декабрь прошлого года приморские аудиторы оценивали работу трех профильных департаментов, отвечающих за реализацию подпрограммы. Объем проверенных средств составил 1,69 млрд рублей (2017 год – 939,4 млн рублей; 2018 год – 752,3 млн рублей).

В числе мероприятий, финансирование которых предусмотрено в краевом бюджете — приобретение, строительство и реконструкция объектов государственной противопожарной службы Приморского края, развитие ее материально-технической базы, а также организация выполнения и осуществления мер пожарной безопасности в Приморском крае.

Больше всего вопросов в ходе проверки возникло к работе департаментов гражданской защиты и градостроительства. В числе выявленных нарушений — недостаточный контроль за финансовой деятельностью подведомственных учреждений, искажение бюджетной отчетности, нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 781,3 тысячи рублей.

Отмечен низкий уровень освоения средств на проектирование и строительство объектов противопожарной службы. В 2017 году департаментом градостроительства из запланированных 3,3 млн рублей было израсходовано 553,5 тысяч рублей, или 16,8%. За 9 месяцев 2018 года из запланированных 12,98 млн рублей исполнено 529,6 тысячи рублей, или 4,1%.

В частности, в 2017 году не были выполнены проектно-изыскательские работы пожарного депо в поселке Новый Надеждинского района – контракт с подрядчиком расторгли. В 2018 году неисполнение расходов по мероприятию "Строительство объекта пожарной охраны на два выхода в селе Малиново Приморского края" составило 4,5 млн рублей.

Не были освоены ассигнования в 2,3 млн рублей на реконструкцию пожарного депо пожарной части 15 отряда противопожарной службы Приморского края по охране Лазовского муниципального района. Причиной стало отсутствие заявок от исполнителей на выполнение работ в ходе конкурсных процедур.

Как было установлено в ходе проверки, исполнить мероприятия программы помешали проволочки с внесением изменений в нормативные акты, длительное согласование и оформление документов для организации закупок и несогласованность действий департамента гражданской защиты и градостроительства.

Вместе с тем, аудиторы отметили, что в отдельных муниципалитетах существует реальная потребность в объектах, строительство которых затягивается. Например, пожарное депо в поселке Новый Надеждинского муниципального района (в 2017 году произведена только проверка сметной стоимости проектно-изыскательских работ), а также пожарное депо в селе Новопокровка Красноармейского муниципального района (незавершенное строительство с 2014 года).

"Состояние пожарной безопасности в крае сегодня один из самых важных вопросов. Все мы знаем, что в связи с погодными условиями, отсутствием снега в этом году у нас сложилась сложная пожароопасная обстановка. Готовность служб к организации тушения пожаров сегодня имеет большое значение, — отметил заместитель председателя комитета Юрий Корсаков. — Но по заключению КСП к ним очень много замечаний. Результаты работы профильных департаментов за период проверки за 2017 год и 9 месяцев 2018 года оставляют желать лучшего, есть серьезное невыполнение программы по пожарной безопасности. Особенно много вопросов к департаменту градостроительства в связи со строительством пожарных депо. Ситуация с обеспечением техникой тоже неблагополучная, в отчете установлено, что более 25% пожарных автомобилей имеют год выпуска 1993 и старше, при максимальном сроке эксплуатации пожарного автомобиля — 15 лет. Отмечено также слабое взаимодействие департаментов между собой, из-за чего оформление документов задерживается на 2-4 месяца. Предстоит серьезная работа, чтобы изменить ситуацию к лучшему".

По мнению депутата Владимира Гришукова, обеспечение пожарной безопасности в Приморье требует комплексного подхода: "Во-первых, мы должны четко понимать, какая сегодня структура, сколько необходимо дополнительных средств, сколько необходимо людей. Нужен комплекс мер — не только потушить то, что загорелось, но и сделать все, чтобы предотвратить пожары, заниматься профилактикой, воспитывать подрастающее поколение, обеспечить охрану лесов. Я в этом году провел три встречи с пожарными частями, с лесниками в Тернейском районе — как можно охранять лес, если у них три человека и даже транспорта нет, чтобы объехать территорию. На мой взгляд, нужно проводить совещание с губернатором, чтобы обсудить все эти проблемы, и выйти, если это необходимо, на уровень федеральных властей".