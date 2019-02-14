"Трудоголикам" в России хотят давать дополнительный отпуск

Депутаты предлагают прибавить до 15 дней "сверху"

Завод. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Добавить несколько дней отдыха к ежегодному отпуску предложили в Госдуме для сотрудников, работающих в ненормированном режиме. Авторы инициативы считают, что данная мера поможет сотрудникам получить адекватную компенсацию за труд.

Работникам, которые трудятся в ненормированном режиме, предлагают добавить от 3 до 15 календарных дней к отпуску, а работодателей обяжут писать перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, при этом работодатель должен указать, в каких случаях сотрудник обязан работать сверх нормы.

Как поясняют авторы законодательной инициативы, это мера направлена и на сокращение злоупотреблений работодателями в отношении сотрудников. В первую очередь, это коснется тех руководителей предприятий, которые часто прибегают к режиму ненормированного рабочего дня. Во-вторых, за свой труд рабочие смогут получить адекватную компенсацию.

Устанавливается предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня: не более 120 часов в год. "После выработки указанного количества часов, сотрудник может работать в ненормированном режиме только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией", — отмечают авторы законопроекта.

Уточняется, что к ненормированной работе не должны привлекаться беременные женщины, сотрудники в возрасте до 18 лет и те, кому запрещено перерабатывать по состоянию здоровья.

Поправки планируют внести в изменить статьи 101 и 119 Трудового кодекса РФ, пишет "Парламентская газета".

Жанна Оболенская

Вероника Преображенская