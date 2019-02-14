"Дачную амнистию" могут продлить еще на год

До окончания упрощенного порядка регистрации домов осталось меньше двух недель
Общество 11:35
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

"Дачную амнистию" могут продлить еще на один год. В Госдуму внесен законопроект, предлагающий продлить упрощенный порядок регистрации еще на год, то есть до первого марта 2020 года. Срок "дачной амнистии" истекает менее чем через две недели.

Сейчас для оформления недвижимости достаточно лишь заполнить декларацию на строение, подготовить техплан с помощью кадастрового инженера и подать документы на регистрацию в МФЦ. Это касается домов, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства, уточняет "РГ".

Уже с 1 марта, если "амнистию" не продлят, порядок регистрации будет в разы жестче. Насколько — осознали пока не все россияне, именно этим, возможно, вызвано то, что многие до сих пор не озаботились оформлением недвижимости.

Какие сложности ждут? Например, проблемы могут возникнуть, даже в том случае, если стройка идет давно — с 1 марта и на такие объекты придется получать разрешение. Его, кстати, могут не дать, если, к примеру, не было произведено межевание земли. Нет межевания — не факт, что соблюдены отступы от границ земельного участка. Судьбу недостроя (а может и уже возведенного строения) придется решать через суд. Кстати, если здание признают самостроем — его потребуют снести.

В московском БТИ обращают внимание на тот факт, что из-за зимнего периода многие граждане попросту не смогли провести кадастровые работы. Этим обусловлена необходимость сдвигов сроков окончания "амнистии".

Ольга Толмачева

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