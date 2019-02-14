CК начал проверку по факту смерти школьника на уроке во Владивостоке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится проверка по факту смерти ученика шестого класса в школе Советского района Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального СК.
По предварительным данным, 13-летний школьник внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии скончался. Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую.
Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, в пятницу, 8 февраля, в школе №12 Владивостока одному из учеников шестого класса стало плохо прямо на уроке — ребенок потерял сознание. Медработника в образовательном учреждении не оказалось.
8 февраля в 13:04 в скорую Владивостока поступил звонок о том, что сознание потерял ребенок 12 лет. Первой в 13:24 часов прибыла врачебная бригада скорой медицинской помощи подстанции "Северная", которая базируется в пригороде. В 13:48 прибыла вторая автомашина скорой медицинской помощи — с реанимационной бригадой, сообщают в департаменте здравоохранения Приморского края. Врачи проводили реанимацию около 1,5 часов, но вернуть ребенка к жизни не удалось.