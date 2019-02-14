CК начал проверку по факту смерти школьника на уроке во Владивостоке

Ученику шестого класса школы Владивостока стало плохо прямо во время урока, реанимация прибыла лишь через 44 минуты

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится проверка по факту смерти ученика шестого класса в школе Советского района Владивостока, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт регионального СК.

По предварительным данным, 13-летний школьник внезапно почувствовал себя плохо, потерял сознание и впоследствии скончался. Учитель оказал первую помощь и незамедлительно вызвал скорую.

Следователи в рамках процессуальной проверки выполняют необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в пятницу, 8 февраля, в школе №12 Владивостока одному из учеников шестого класса стало плохо прямо на уроке — ребенок потерял сознание. Медработника в образовательном учреждении не оказалось.

8 февраля в 13:04 в скорую Владивостока поступил звонок о том, что сознание потерял ребенок 12 лет. Первой в 13:24 часов прибыла врачебная бригада скорой медицинской помощи подстанции "Северная", которая базируется в пригороде. В 13:48 прибыла вторая автомашина скорой медицинской помощи — с реанимационной бригадой, сообщают в департаменте здравоохранения Приморского края. Врачи проводили реанимацию около 1,5 часов, но вернуть ребенка к жизни не удалось.



