Изменения законодательства о долевом строительстве жилья обсудят во Владивостоке

Юридическая компания "Пепеляев Групп" приглашает представителей делового сообщества на бизнес-ланч (18+)

Владивосток. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Юридическая компания "Пепеляев Групп" приглашает представителей делового сообщества на бизнес-ланч "Актуальные тенденции и главные новости законодательства" (18+). Мероприятие состоится 27 февраля 2019 года во Владивостоке, в отеле "ЛОТТЕ", сообщает ИА PrimaMedia.

Партнер компании Илья Болотнов откроет бизнес-ланч приветственным словом, после чего эксперты в области права поделятся своими оценками и рекомендациями по наиболее острым на сегодняшний день темам:

Актуальные вопросы деятельности иностранных инвесторов на Дальнем Востоке России

Противодействие налоговому контролю: актуальные тенденции судебной практики

Основные изменения правового регулирования и правоприменительной практики в области охраны окружающей среды

Изменения законодательства о долевом строительстве жилья

Гражданско-правовая ответственность участников (акционеров) и членов органов управления хозяйственных обществ: подходы законодательства и тенденции судебной практики

Приятным завершением деловой программы станет фуршет по случаю открытия офиса "Пепеляев Групп" во Владивостоке.

Спикеры:



Спикеры бизнес-ланча. Фото: предоставлено организаторами

Будем рады видеть вас на нашем бизнес-ланче!

Организационная информация:

Дата – 27 февраля 2019 года

Приветственный кофе – 14.00, начало мероприятия – 14.30

Место – "ЛОТТЕ Владивосток", ул. Семеновская, 29

Контактная информация: Елена Плотникова E.Plotnikova@pgplaw.ru.

Регистрация на мероприятие

Участие бесплатное. Необходимо подтверждение организаторов.

Справка: "Пепеляев Групп" – ведущая российская юридическая компания, предоставляющая полный спектр правовых услуг во всех регионах России, странах СНГ и за рубежом. Более 160 юристов в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Пекине и Шанхае обеспечивают правовую поддержку более чем 1,5 тысячи компаний, занятых в разных отраслях экономики, 50% из которых – международные корпорации, осуществляющие долгосрочные инвестиционные проекты на территории России.