Добейся всего сегодня: астропрогноз на День святого Валентина

Лариса Туманная и сила луны помогут в этот волнующий день

Как приручить космическую энергию и использовать ее в своих интересах. Фото: pixabay

Тревожащий сердца миллионов влюбленных по всему миру праздник Дня святого Валентина сулит жертвам Амура массу переживаний в этот день. Гамма ярких событий — от признаний до расставаний — интригует своим скорым приближением. Незабываемо провести этот день вам помогут несколько важных наблюдений от знатока тайн вселенной Ларисы Туманной и, конечно же, сила Луны.

Итак, астропрогноз на День святого Валентина и весь последующий месяц, специально для читателей ИА PrimaMedia.

Делать, делать, и еще раз делать. Вот краткая рекомендация на этот праздничный день. Спустить уйму денег на ужин в ее любимом ресторане. Впервые надеть красную помаду, чтобы впечатлить его. На волне праздника и любви запустить грандиозный проект или, наконец-то, пойти в зал, о чем так долго мечталось. Все эти поступки можно и нужно совершать прямо сейчас.

Четверг, 14 февраля – это 11 лунные сутки. С ними начинается грандиозный двухнедельный период максимальной энергетической активности. Нестись вперед в турбо-режиме, закрывать хвосты и запускать новые дела. Во всем этом вам помогут космические силы.

Важно делать все быстро и не бросать начатое, ведь после полнолуния в среду, 19 февраля, энергия пойдет на спад. До 26 февраля, второй лунной четверти, время будет все еще энергетически наполненным, но не забудьте за этот период закончить все свои великие начинания, запущенные на пике активности.

Фонтанировать силой и энергией в ближайшие две недели будет как ум, так и тело. Важно выложиться в этом время по полной и загрузить обе сферы: не пропускать занятия в тренажерке, утреннюю йогу, чаще гулять по свежему, почти уже весеннему приморскому воздуху, а также тренировать на работе память и многозадачность.

Не стоит переживать, если в то время, как одни покоряют Эверест, рожают детей и создают корпорации, вы остались на эмоциональном дне и страдаете тревогами, нервозностью и бессонницей. Их возникновение говорит о том, что вы некорректно распоряжаетесь своей энергией. И физической, и ментальной. Либо вы занимаетесь нелюбимым делом и пора сменить сферу, либо в вашей жизни мало физически приятных моментов – некомфортное спальное место, мало спорта, застой в мышцах. Главное – действовать и не стоять на месте.

В целом, конечно, самое важное в ближайшие две недели – это доверять себе, слушать свое тело и доверять своей интуиции. Если ритм луны вам в этом помогает, то вы это быстро почувствуете. А если не помогает, то стоит найти дополнительный источник силы. Если же вы нашли то, что вас заряжает и вдохновляет, то поделитесь с окружающими.

Время отдыхать и пожинать плоды того, что сделано за эти две активные недели, придет к концу февраля. В этот период луна будет в той фазе, которая не питает землян энергией. Как выжить в такой непростой период и не скатиться в уныние – расскажем в следующем астропрогнозе. Всего наилучшего!

Добавим, что мы очень рассчитываем, что астропрогноз Ларисы Туманной поможет сориентироваться в этом огромном беспокойном мире и выйти на уровень всемирной гармонии и дзена. По замыслу автора, он представляет собой эффективный синтез западного, ведического и китайского календарей, который помогает выстраивать стратегию поведения в материальном и духовном планах. В разработке прогноза Лариса Туманная, которая, кстати, совсем не астролог, а обычный человек, который в силу природной любознательности с головой погрузился в изучение глубин вселенной, опирается на астрономию и астрофизику. В совокупности они дают множество ответов на абсолютно бытовые вопросы, не мистифицируя факты и не вводя в заблуждение. Да пребудет с вами сила луны!