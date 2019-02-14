"Воскресным папам" платить алименты придется дольше на несколько лет

В Минюсте объяснили, кто из родителей должен содержать детей-студентов
Общество 12:10
Тематическое изображение. Фото: pixabay.com

Минюст РФ разъяснил, кто из родителей должен содержать детей-студентов. Накануне глава ведомства Александр Коновалов сделал заявление об обязанности по содержанию родителями совершеннолетних детей на правительственном часе в Совете федерации. Позднее Коновалов разъяснил: инициатива коснется только детей из неполных семей — "воскресным папам", вероятно, придется платить алименты, пока ребенок не закончит вуз.

Как сообщили в Минюсте, разъяснение пришлось сделать из-за недостоверной информации, появившейся в некоторых СМИ о том, что родители будут обязаны содержать совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме.

"Основной адресат предлагаемой инициативы — это совершеннолетние трудоспособные дети из неполных семей, обучающиеся по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность", — говорится в разъяснении на сайте Минюста.

Отмечается, что инициатива не затрагивает право на бесплатное образование детей, получение стипендий и другие существующие меры поддержки.

В ведомстве пояснили, что "сейчас фактически все расходы по содержанию совершеннолетних трудоспособных детей, обучающихся по очной форме, возлагаются на родителя, проживающего с ребенком, поскольку по достижении 18 лет дети перестают получать алименты от другого родителя".

Вместе с тем, учитывая, что период обучения детей "выходит за пределы 18 лет, возникает системная диспропорция в несении расходов на содержание ребенка, что негативно отражается на качестве и так непростой жизни неполной семьи", — отметили в Минюсте, подчеркнув, что в ведомство поступает множество обращений от граждан, воспитывающих детей в неполных семьях. В обращениях содержатся просьбы закрепить в Семейном кодексе РФ обязанность второго родителя продолжать выплачивать алименты на содержание детей, пока те очно учатся учебных заведениях — поскольку у студентов нет возможности одновременно работать и получать образование.

В Минюсте пояснили, что окончательное решение по этому вопросу будет принято позднее.

"Конкретные параметры инициативы еще будут определяться, в том числе с учетом результатов широкого общественного и экспертного обсуждения", — резюмировали в ведомстве.

Анна Кольцова

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