Стройка возле Назимовской батареи Владивостокской крепости идет с отставанием от графика

Рабочие признались журналистам, что завершить работы в срок не успевают из-за нехватки материалов (ФОТО)
Общество 14:40
Работы по укреплению колодцев водовода на остров Русский. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Рабочие, смутившие посетителей Назимовской батареи Владивостокской крепости, занимаются на побережье укреплением территории, на которой ранее были возведены коммуникации водовода на остров Русский. Как рассказал корр. ИА PrimaMedia один из рабочих, строители должны были уложиться в две недели, однако работы затянулись в связи с нехваткой материалов.

Ранее в редакцию обратились горожане, которые пожаловались, что тяжелая строительная техника преграждает путь к Назимовской батарее, и что строители мешают горожанам попасть на видовую площадку. При этом никаких щитов с информацией о характере работ и их исполнителе на объекте нет.

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Как сообщил нашему корр. строитель по имени Олег, на участке в районе видовой строительная бригада установила колодцы, которые являются частью коммуникаций водовода на остров Русский. Теперь рабочим предстоит укрепить территорию вокруг них, отсыпав ее скальным грунтом. Работы частично ведутся и в воде, чтобы оградить конструкции от влияния волн.

По словам самих рабочих, к выполнению работ они приступили еще 29 января. Изначально планировалось, что возведение укрепления займет 10-14 дней, но из-за перебоев в поставках скального грунта работа сильно тормозится.

— Мы уже должны были закончить, а вместо этого, четыре дня промаялись без дела, — сетует собеседник. — Нам сюда должны завозить по четыре-пять машин грунта. Но так получается, что привозят в разы меньше.

Олег также отметил, что заказчикам является какое-то московское ведомство, однако назвать название предприятия назвать не смог.

— Там же как всегда схема сложная — подрядчики, субподрядчики, еще несколько рук, а потом только мы, — добавил рабочий.

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Сегодня, 14 февраля, работу на объекте планируют проверить представители мэрии Владивостока и рабочая группа по развитию культурно-исторической туристической зоны "Владивостокская крепость" при думе города.

Отметим, на саму Назимовскую батарею можно попасть беспрепятственно. Однако рабочие просят не оставлять автомобили на площадке возле самой батареи, поскольку по этой дороге сейчас ездят грузовики со скальником — техника большая и довольно неповоротливая. Есть риск, что авто случайно заденут.

крепость (фортификационные сооружения) водоснабжение

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