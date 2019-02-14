Комиссия «Единой России» по этике приняла первые кадровые решения

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак рассказал об ответственности членов «Единой России» и обновлении рядов

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак. Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак рассказал об ответственности членов "Единой России" и обновлении рядов. Люди ждут от власти взвешенной и справедливой позиции, а самое главное – конкретных действий и решения проблем и честных поступков. Бездумно сказанное слово воспринимается людьми как оскорбление и бьет по репутации власти в целом, заявил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак в своем интервью "Известиям", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии.

Отвечая на вопрос о случаях некорректного поведения и недопустимых высказываниях ряда чиновников, он особо подчеркнул, что любой чиновник или народный избранник несет повышенную ответственность за свои слова.

"Меня лично, исходя из моральных и человеческих принципов, это все (некорректные высказывания и действия – прим. ред.) сильно возмущает. Любой чиновник или народный избранник несет повышенную ответственность за свои слова. С учетом современных технологий любое заявление за считанные минуты может стать достоянием всей страны", — сказал Турчак.

Турчак отметил, что раньше не всегда была возможность выносить решения по возникающим случаям. Теперь с этой целью в "Единой России" создана комиссия по этике.

"Я очень рассчитываю, что Валентина Терешкова (председатель комиссии "Единой России" по этике – прим. ред.) и члены комиссии с их авторитетом и опытом будут принимать справедливые решения", — сказал в интервью секретарь партийного Генсовета.

Отвечая на вопрос об обновлении "Единой России" и ротации в ее высших органах, он заметил, что это административно-управленческое решение.

Комиссия "Единой России" по этике уже приняла первые кадровые решения. Ее решением было рекомендовано исключить из партии скандального депутата Сухарева и рассмотреть вопрос о его смещении с должности руководителя фракции в Астраханской думе.

Соответствующий курс взят и в регионах. Обновление, по словам Турчака, произойдет также в партийных ячейках в Хакассии и Хабаровском крае.

Отдельно секретарь Генсовета партии затронул тему партийной учебы, которой занимается Высшая партийная школа. Первый ее набор — "Политический лидер" — уже готовит кандидатов на выборы. "В этом году обучение пройдут 150 человек. "Партийный организатор", он рассчитан на сотрудников исполкомов, "Политический менеджер" – для политтехнологов, и четвертый, предполагающий повышение квалификации для работников партийного аппарата. Без обучения в школе нельзя будет занимать руководящие должности в региональных исполнительных комитетах и центральном исполкоме партии", — рассказал Турчак.