Воспоминания друзей Джона Кудрявцева соберут в книгу: так решили на вечере памяти

Художники, писатели, искусствоведы и журналисты бережно хранят истории, связанные с легендарным хозяином мастерской под фуникулером

Вечер памяти Джона Кудрявцева. Фото: Сергей Кирьянов, Приморская государственная картинная галерея

Вечер памяти известного приморского художника Джона (Евгения Александровича) Кудрявцева состоялся накануне, 13 февраля, в парадном зале Приморской картинной галереи, сообщает ИА PrimaMedia. Организаторы назвали встречу "Неизвестный Джон Кудрявцев", задав ее вектор – "открытый микрофон". Поделиться воспоминаниями мог каждый пришедший – и среди них были не только те, кто лично знал художника и дружил с ним. В ходе встречи прозвучала идея собрать воспоминания о Джоне друзей и коллег по творческому цеху в книгу, а его мастерскую на Пушкинской, которая находится в ведении Союза художников, сделать музеем.

Джон Кудрявцев много значил для владивостокского культурного сообщества в целом, еще при жизни став легендой. Этому во многом способствовал его запоминающийся облик – роскошная борода "лесовика", источающая хвойный аромат, высокие сапоги, берет морпеха, а также неизменная общительность и доброжелательность. Встречи с художником, ушедшим из жизни в 2016 году, были настоящим праздником, по свидетельству всех, кто был с ним знаком. Художественная ценность творческого наследия Кудрявцева общепризнана — искусствоведы и коллеги называют его лучшим графиком Дальнего Востока и затрудняются точно сосчитать количество выставок с работами Джона. Накануне своего 61-го дня рождения в 2016 году художник готовился к очередной "персоналке", которая в итоге стала посмертной.