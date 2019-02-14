Гидрометцентр РФ опроверг прогноз Примгидромета для Владивостока

Информация отличается от той, что ранее говорили приморские синоптики
Общество 14:10
Снег. Фото: ИА PrimaMedia

Синоптики Гидрометцентра РФ уточнили прогноз погоды для Владивостока на пятницу, 15 февраля. Согласно информации с их официального сайта, небольшой снег в приморской столице ожидается завтра в середине дня. Отмечается, что всего может выпасть порядка 0,4 мм осадков. Ранее в Примгидромете заявляли, что снега в этот день в городе не будет, сообщает ИА PrimaMedia.

График на сайте Гидрометцентра РФ показывает, что снег во Владивостоке начнется в 13.00.

Стоит отметить, что в начале недели несколько сайтов, специализирующихся на прогнозе погоды, выдавали информацию, что снег ожидается во Владивостоке 15 февраля, в пятницу.

Позже Примгидромет выступил с официальным заявлением, в котором не подтвердил данные о снеге на пятницу.

"В последний рабочий день над акваторией Японского моря действительно будет смещаться неглубокий циклон, но значительных снегопадов в Приморском крае он не вызовет. Облачная шапка вихря лишь немного заденет юг Приморья, здесь местами пройдёт небольшой снег. Во Владивостоке минимальная температура воздуха составит −12…−16 °C, максимальная −5…−8 °C. Осадки исключены", — указывали приморские синоптики.

Между тем, портал Примпогода сообщает, что завтрашний день во Владивостоке предполагается облачным, с вероятностью около 50 % возможен слабый снег. Станет немного прохладнее.

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