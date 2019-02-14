Мэрия Владивостока уточнила информацию о медике в школе, где умер мальчик

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Происшествия 15:05
Скорая медицинская помощь. Фото: ИА PrimaMedia

Администрация Владивостока внесла ясность относительно местонахождения медика при школе, в которой во время урока скончался шестиклассник. Медицинского специалиста в момент ЧП с ребенком на месте действительно не было, сообщили ИА PrimaMedia в мэрии. Однако в школу врач прибыл спустя пять минут после приступа. По регламенту, медики не находятся постоянно в образовательных учреждениях, они являются приходящими специалистами.

— Согласно ФЗ №273, за каждым медработником закрепляется определенная школа или детский сад, постоянно на месте они не находятся, — пояснили в администрации Владивостока.

В момент приступа медработник находился в поликлинике, расположенной неподалеку, и прибыл в образовательное учреждение спустя пять минут после случившегося. В настоящий момент по факту инцидента ведется проверка, результаты которой будут озвучены позднее, добавили в пресс-службе администрации.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 8 февраля, в школе №12 Владивостока ученику 6-го класса стало плохо во время занятий. Несмотря на усилия врачей, откачать мальчика так и не удалось, медикам осталось лишь констатировать его смерть. По данному факту следственным комитетом была инициирована проверка, назначена экспертиза. Кроме этого, региональная прокуратура намерена проверить деятельность образовательного учреждения в части охраны здоровья учащихся.

Между тем, по предварительной версии, причиной смерти шестиклассника мог стать сердечный приступ.

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