Что будет дальше с погодой в Приморье, рассказали синоптики

В ближайшие сутки синоптическая ситуация в регионе начнет меняться

Синоптики уточнили прогноз погоды в Приморье на пятницу, 15 февраля. Фото: ИА PrimaMedia

Над акваторией Японского моря в пятницу, 15 февраля, будет смещаться очередной неглубокий циклон. Ночь станет теплее предыдущей на 3 – 4 градуса. Облачная шапка циклона накроет юг края и здесь местами пройдет небольшой снег. На остальной территории края также будет бродить облачность, но будет без существенных осадков. С юго-западными потоками на территорию края продолжит поступать теплый воздух и день станет еще теплее. Во Владивостоке ожидается слабый снег в середине дня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Примгидромета.

В прошедшие сутки над Приморским краем по-прежнему господствовал гребень континентального антициклона. Погода выдалась малооблачной и спокойной. Днем воздух прогрелся от -4 °С до -15 °С. Прошлая ночь оставалась морозной, -18...-33 °С, местами на побережье -11...-16 °С.

Сегодня, 14 февраля, в Приморье сохранится солнечная погода. В нижней тропосфере ветер с северо-западного изменит направление на юго-западное, день будет теплее предыдущего на 4 градуса.

Во Владивостоке сегодня и ближайшей ночью температурный фон также будет повышаться. Завтрашний день предполагается облачным, с вероятностью около 50% возможен слабый снег. Станет немного прохладнее.