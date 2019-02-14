Сплошь вранье и антибиотики: "Роскачество" обнародовало состав российских пельменей

Ни один из 48 протестированных образцов не дотягивает до стандарта "Знак качества"
Экономика 16:25

До стандарта "Знак качества" не дотянулся ни один из российских производителей пельменей, заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава "Роскачества" Максим Протасов, сообщает ТАСС.

Исследователи продукта обнаружили в большинстве образцов остатки антибиотиков в мясе, подмену ингредиентов, заявленных на этикетке, дешевыми аналогами или вовсе не указанными в составе компонентами, типа крахмала и загустителей.

Было протестировано 48 образцов. В двух из них было обнаружено превышение норм по антибиотикам, в девяти — незаявленные ингредиенты — курица, искусственные добавки.

Глава Роскачества сообщил, что часть производителей уже заявили в организацию об усилении внутреннего контроля или смене поставщиков.

"Если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю", — сказал Протасов.

Егор Тараруев
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