Сплошь вранье и антибиотики: "Роскачество" обнародовало состав российских пельменей

Ни один из 48 протестированных образцов не дотягивает до стандарта "Знак качества"

До стандарта "Знак качества" не дотянулся ни один из российских производителей пельменей, заявил на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава "Роскачества" Максим Протасов, сообщает ТАСС.

Исследователи продукта обнаружили в большинстве образцов остатки антибиотиков в мясе, подмену ингредиентов, заявленных на этикетке, дешевыми аналогами или вовсе не указанными в составе компонентами, типа крахмала и загустителей.

Было протестировано 48 образцов. В двух из них было обнаружено превышение норм по антибиотикам, в девяти — незаявленные ингредиенты — курица, искусственные добавки.

Глава Роскачества сообщил, что часть производителей уже заявили в организацию об усилении внутреннего контроля или смене поставщиков.

"Если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю", — сказал Протасов.

Егор Тараруев