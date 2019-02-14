Кожемяко отменил еще одно решение Тарасенко

Транспорт и дорожное хозяйство будут управляться одним ведомством

Олег Кожемяко и Андрей Тарасенко. Фото: ИА PrimaMedia

Дорожное хозяйство и транспорт в администрации Приморья будут курировать из одного кабинета. Краевые власти отказались от идеи разделения профильного департамента на два ведомства. Постановление о признании утратившим силу решения бывшего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко подписано и опубликовано сегодня, 14 февраля, сообщает ИА PrimaMedia.

"Признать утратившим силу постановление администрации Приморского края от 27 апреля 2018 года № 194-па "Об утверждении положения о департаменте дорожного хозяйства Приморского края", "Признать утратившим силу постановление администрации Приморского края … № 193-па "Об утверждении положения о департаменте транспорта Приморского края", — говорится в двух опубликованных документах за подписью и.о. губернатора – первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины.

В какой конфигурации руководить сферами дорожного хозяйства и транспорта, в администрации решают не первый год. При губернаторстве Владимира Миклушевского существовал отдельно департамент дорожного хозяйства и был департамент промышленности и транспорта. Потом было принято решение выделить промышленность в отдельное ведомство, а транспорт объединили с дорожным хозяйством.

Пришедший в октябре 2017 года на пост главы региона Андрей Тарасенко первым своим постановлением поручил разделить ведомство на департамент дорожного хозяйства Приморского края и департамент транспорта.

Но, как рассказал ИА PrimaMedia собеседник в администрации Приморья, знакомый с ситуацией, хотя юридически департаменты и разделили, фактически это решение не состоялось, и департаментом транспорта руководил заместитель департамента дорожного хозяйства.

Новый губернатор Олег Кожемяко решил не реализовывать это решение. Еще в ноябре прошлого года ожидалось, что вопрос об отказе от идеи разделения департамента на две структуры и целесообразности этой реорганизации будет обсуждаться на комитете по экономической политике в Заксобрании. Но рассмотрение отложили.

Надо сказать, что дорожная инфраструктура в Приморье – традиционно проблемная сфера. Работа департамента, ответственного за строительство и состояние дорог в регионе, регулярно подвергалась критике высшего руководства края и рядовых приморцев на протяжении последних шести лет.

Отметим, что ранее Олег Кожемяко отклонил закон, принятый Заксобранием Приморья по инициативе врио губернатора Андрея Тарасенко. Речь идет о законе об отмене ряда налоговых льгот на имущество организаций. В частности, в связи с невостребованностью Приморье ранее полностью отменили освобождение от уплаты сумм налога российских рыбохозяйственных организаций в отношении промыслового флота (добывающего, обрабатывающего, транспортного). Законом также отменили освобождение от уплаты сумм налога и установили постепенное повышение ставки налога с 0,5% в 2019 г. до 2,2% в 2021 г. для организаций в отношении объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, предназначенных для водоснабжения, водоотведения, строительство и реконструкция которых осуществлялись в рамках краевой целевой программы "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе" на 2008-2012 гг. и т.д.

По подсчетам финансового блока предыдущей администрации это позволило бы дополнительно получить в доход краевого бюджета в 2019 году порядка 1,2 млрд рублей. Оптимизация финансовых потоков производилась в рамках соглашения между Минфином и краевой администрацией "О мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов Приморского края". По этому документу Приморский край взял на себя обязательства по проведению оценки эффективности пониженных ставок по налогам и устранению неэффективных льгот. В связи с чем и появился данный закон.

Олег Кожемяко, "признавая важность принятия мер, направленных на оздоровление государственных финансов Приморского края", отметил в качестве приоритетной задачу по улучшению инвестиционного климата в Приморском крае. В этой связи он посчитал закон, отменяющий ряд льгот по налогу на имущество организаций, преждевременным и отказался его публиковать. Депутаты Заксобрания поддержали нового губернатора и с такой же легкостью, как ранее принимали закон инициативу, сняли его с дальнейшего рассмотрения.