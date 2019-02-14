Электроснабжение в Уссурийске оперативно восстановлено

Под ограничение электроснабжения попали часть бытовых и промышленных потребителей

Электроснабжение в Уссурийском городском округе, где сегодня, 14 февраля оперативно восстановлено. Как сообщили ИА PrimaMedia в АО ДРСК, под ограничение электроснабжения попали часть бытовых и промышленных потребителей города.

В 15.07 (местное время) 14 февраля в Уссурийске диспетчеры филиала "Приморские электрические сети" (АО ДРСК) зафиксировали кратковременный перерыв в работе подстанции "Уссурийск-1".

Под ограничение электроснабжения попали часть бытовых и промышленных потребителей Уссурийска. Энергетики оперативно восстановили работу системы, уже через 20 минут все энергообъекты были включены в работу. В 15.50 все потребители были запитаны.

Сейчас на подстанции работают специалисты, они осматривают подстанцию после чего будут сделаны выводы о причинах произошедшего.