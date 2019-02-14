«Адмирал» всухую обыграл молодежный состав «Салавата Юлаева» дома

Уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф, «моряки» в него уже гарантировано не выходят

Группа поддержки. Фото: ИА PrimaMedia

Владивостокский "Адмирал" победил экспериментальный состав ХК "Салават Юлаев" на домашнем льду. Встреча закончилась со счетом 3:0. Уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф, "моряки" в него уже гарантировано не выходят, сообщает ИА PrimaMedia.

Все три шайбы "Адмирала" были забиты в первом периоде. Уфимцы не повезли на Дальний Восток лидеров команды и дали возможность поиграть молодым.

"Очень робко начали. Вышли и не показали вообще ничего в первом периоде. Во втором периоде хотя бы стали отбиваться немного, но, с другой стороны, это был очень хороший матч для нас. Для того, чтобы ребята, которые играли, поняли, насколько тяжело выступать в КХЛ. И осознали свой уровень, поняли, что еще нужно работать и работать, чтобы закрепиться в команде КХЛ. Что касается соперника, они сегодня сыграли очень здорово. Действовали быстро, активно, везде опережали нас. И в борьбе были лучше, особенно первый период, и в завершении атак, и в катании. Если сравнить матч с предыдущим, то с "Амуром" у нас был шанс зацепиться за очки. Сегодня, к сожалению, даже близко ничего не было для нас", — приводит комментарий главного тренера "Салавата Юлаева" Николая Цулыгина пресс-служба ХК "Адмирал".

Сергей Светлов, главный тренер "Адмирала":

– В целом, игра была быстрой. Мне понравилось, что мы искали пути в атаке, даже при счете 3:0 после первого периода не сворачивались, шли вперед. Может быть, пару раз было немного авантюрно, получали опасные контратаки. Думаю, болельщикам понравилось. Хочу, конечно, отметить хорошую игру Антона Красоткина. На "ноль" он уже третий матч в этом сезоне играет. Это хорошо, это помогает и ему, и команде добиваться побед. Александр Стрельцов приболел, поэтому не принял участие в матче. Что касается Ивана Мищенко, то пока точной информации, а по горячим следам вроде обошлось.

В это же время хабаровский ХК "Амур" обыграл на домашнем льду омский "Авангард" со счетом 3:2.

По итогам 58 игр "Адмирал" и "Амур" занимают в своей конференции 12 и 13-е места с разницей в два очка.

Повторная встреча "Адмирала" с "Салаватом Юлаевым" пройдет 16 февраля. "Амур" в это же время будет встречаться с китайским ХК "Куньлунь РС".

Статистика игры:

"Адмирал" (Владивосток) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0).

14 февраля. Владивосток. КСК "Фетисов Арена". 4 177 зрителей. Судьи:Щенёв, Раводин

"Адмирал" (4): Красоткин; Мищенко – Козловский, Черников – Петров – Бутузов; Захарчук – Угольников, Коннов – В. Стрельцов (2) – Вихарев; Кубат – Таталин, Коньков-К – Полак – Зайцев; Кармашков – Дьяков (2), Глазачев – Мерескин – Воронин.

"Салават Юлаев"(10): Тарасов; Терещенко – Семёнов, Ткачёв – Бурмистров – Майоров; Коледов – Сергиенко, Рыбин (2) – Шэн – Солодухин-К (2); Цулыгин – Гареев, Лукин (2) – Бусаров – Чебыкин (2); Елизаров (2) – Петрищев, Скориков – Бобылев – Кузьмин.

Голы:

1:0 Воронин (Глазачев, Дьяков, 03:42)

2:0 Полак (Таталин, Коньков, 11:41)

3:0 Глазачев (Угольников, Мерескин, 15:08-бол)

Броски: 35 (11+11+13) – 22 (3+9+10)

Вбрасывания: 28 (10+5+13) – 18 (4+6+8)

Блокированные броски: 12 (4+5+3) – 13 (5+2+6)

Силовые приемы: 10 (4+6+0) – 10 (2+5+3)