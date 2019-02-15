В России предложили ввести специальную статью в УК для криминальных авторитетов

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект
Общество 00:20
Камера. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий внесение новой статьи в Уголовный кодекс для криминальных авторитетов. Статья будет называться "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

По мнению президента, сегодня криминальные авторитеты в стране могут уклоняться от наказания, используя свой статус в преступном мире. При этом уголовная ответственность за сам факт лидерства в преступной иерархии не предусмотрена.

Владимир Путин посчитал необходимым заполнить данный правовой вакуум и внести в УК статью, предусматривающую наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет для главарей преступного мира. Кроме того, криминальный авторитет будет обязан уплатить штраф в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.

Президент также предложил считать отдельным составом преступления сам факт участия в собраниях преступного мира. В случае принятия законопроекта за это будет грозить срок от 12 до 20 лет.

Напомним, что сейчас в российском законодательстве нет термина "криминальный авторитет". Есть термин "лицо, занимающее руководящее положение в преступной иерархии".

Никифор Зуев

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