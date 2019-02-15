За "макарошки" - штраф: в Госдуме предложили наказывать чиновников за оскорбление народа

С такой инициативой выступили депутаты от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев
Политика 00:45
Госдума РФ. Фото: Сергей Ланин, ИА PrimaMedia

В Госдуме РФ предложили наказывать чиновников за оскорбление населения. С такой инициативой выступили депутаты нижней палаты от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев.

Они внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий штрафы для российских чиновников за неуважительные и оскорбительные высказывания в адрес сограждан, сообщает официальный сайт КПРФ.

Как сказал Сергей Казанков, в последнее время отечественные чиновники и депутаты разного уровня слишком часто позволяют себе хамские высказывания по отношению к народу. При этом существует ответственность за оскорбление органов власти и должностных лиц, а наказания за оскорбление избирателей нет.

По мнению депутата, нужно наказывать чиновников за наиболее одиозные высказывания, к примеру, "макарошки всегда стоят одинаково" или "государство не просило вас рожать". Депутаты фракции КПРФ подготовили законопроект с предложением внести в КоАП РФ новую статью: "Оскорбление избирателей".

По этой статье чиновники и депутаты могут быть привлечены к административной ответственности за публичные высказывания, оскорбляющие избирателей или подвергающие сомнению обязанность государства обеспечивать достойную жизнь населения.

За такие высказывания предлагается должностных лиц штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей. Также им может грозить дисквалификация сроком до трех лет.

Герман Штакеншнейдер

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