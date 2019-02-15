Учет и контроль: в России создадут государственный реестр всех автомобилей и мотоциклов

Реестр будет сформирован в соответствии с законом «О государственной регистрации транспортных средств»
Экономика 02:35
Автомобили. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

В России создадут государственный реестр всех автомобилей, мотоциклов и прочих транспортных средств. Реестр будет сформирован в соответствии с законом "О государственной регистрации транспортных средств".

Напомним, что данный закон вступит в силу на территории РФ 4 августа 2019 года. Сейчас МВД работает над реестром транспортных средств.

Уведомление о начале работы над этим важным документом размещено на портале проектов нормативных актов. Реестр будет представлять собой "федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о транспортных средствах, совершаемых в отношении их регистрационных действиях, регистрационные данные транспортных средств и иные данные".

Российский кабинет министров должен будет закрепить форму, порядок ведения реестра, перечень содержащихся в нем сведений. Реестр поможет при межведомственном информационном взаимодействии, будет полезен при предоставлении населению госуслуг, пояснили в МВД.

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