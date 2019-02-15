ОАО «РЖД» представило новые купейные вагоны

До 2025 года «Российские железные дороги» должны получить свыше 3700 новых вагонов

Железная дорога. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

ОАО "РЖД" на Инвестиционном форуме в Сочи представило новые купейные вагоны. До 2025 года "Российские железные дороги" должны получить свыше 3700 новых пассажирских вагонов.

Проекты одноэтажных и двухэтажных вагонов были представлены на форуме. В частности, интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки складываются, превращаясь в диван с подголовниками, в то время как верхние полки практически незаметны.

В каждом купе есть душевая кабина, также в купе присутствует сейф. В коридоре вагонов установлены вендинговые автоматы.

Интерьер двухэтажных вагонов выполнен в серых, бежевых и коричневых тонах. На нижних полках между пассажирами есть откидной компактный столик. В каждом купе также имеется душ.

По информации Федеральной пассажирской компании (дочернее общество ОАО "РЖД"), сегодня на форуме в Сочи был подписан долгосрочный договор на разработку, проектирование, изготовление, испытание и сертификацию подвижного состава в 2019-2025 годах с ОАО "Тверской вагоностроительный завод". За предстоящие шесть лет на заводе планируется закупить 3730 новых пассажирских вагонов.

В результате нынешний вагонный парк будет обновлен почти на 25%. Планируется закупка одноэтажных и двухэтажных вагонов различных модификаций: купейных, штабных, плацкартных, вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сидения и других. Сумма контракта составляет 237 млрд рублей (без НДС).

Никифор Зуев