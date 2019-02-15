ОАО «РЖД» представило новые купейные вагоны

До 2025 года «Российские железные дороги» должны получить свыше 3700 новых вагонов
Экономика 03:05
Железная дорога. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

ОАО "РЖД" на Инвестиционном форуме в Сочи представило новые купейные вагоны. До 2025 года "Российские железные дороги" должны получить свыше 3700 новых пассажирских вагонов.

Проекты одноэтажных и двухэтажных вагонов были представлены на форуме. В частности, интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки складываются, превращаясь в диван с подголовниками, в то время как верхние полки практически незаметны.

В каждом купе есть душевая кабина, также в купе присутствует сейф. В коридоре вагонов установлены вендинговые автоматы.

Интерьер двухэтажных вагонов выполнен в серых, бежевых и коричневых тонах. На нижних полках между пассажирами есть откидной компактный столик. В каждом купе также имеется душ.

По информации Федеральной пассажирской компании (дочернее общество ОАО "РЖД"), сегодня на форуме в Сочи был подписан долгосрочный договор на разработку, проектирование, изготовление, испытание и сертификацию подвижного состава в 2019-2025 годах с ОАО "Тверской вагоностроительный завод". За предстоящие шесть лет на заводе планируется закупить 3730 новых пассажирских вагонов.

В результате нынешний вагонный парк будет обновлен почти на 25%. Планируется закупка одноэтажных и двухэтажных вагонов различных модификаций: купейных, штабных, плацкартных, вагонов-ресторанов, вагонов с местами для сидения и других. Сумма контракта составляет 237 млрд рублей (без НДС).

Никифор Зуев

производство промышленное поезд пассажирский железная дорога вагоны железнодорожные

Первая пробная плавка стекла прошла на Магаданском стекольном заводе 77 лет назад

7 февраля, 07:30
Сладкое признание: какой десерт от компании «Владхлеб» подойдет для вашего свидания
Загрузка...
Загрузка...

На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2019 Медиахолдинг PrimaMedia