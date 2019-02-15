Не только перрон и зал ожидания: железнодорожные вокзалы в России ждет трансформация

О новых проектах в РЖД договорились с институтом развития в жилищной сфере
Общество 09:10
Вокзал. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

Трансформация ожидает железнодорожную инфраструктуру и прилегающие к ней территории. Выйти за пределы железнодорожных вокзалов и станций намерено руководство ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) с целью благоустройства территорий и создания благоприятной среды для пассажиров. Для реализации проектов РЖД заключила договор с Единым институтом развития в жилищной сфере "Дом.РФ".

Помимо изменения облика железнодорожных вокзалов и станций, их ждет функциональная перезагрузка. В стране должны появится вокзальные комплексы, где увеличится объем коммерческих площадей, будут созданы современные социальные, медицинские и гостиничные объекты, обещают в РЖД.

Изменения затронут и прилегающую к объектам территорию. Пока нет конкретных предложений по ее модернизации, но концепция в рамках которой она должна преобразиться уже определена. Как считает гендиректор "Дом.РФ" Александр Плутник, среда должна быть безопасной и благоприятной как для пассажиров, так и для жителей населенного пункта.

Недавно глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов предложил ОАО РЖД партнерство в проектах по развитию городского пассажирского транспорта в регионах с использованием имеющихся у компании компетенций. В ОАО РЖД отметили, что готовы рассмотреть интеграцию железной дороги с другими видами городского транспорта, сообщает "Коммерсант".

Жанна Оболенская

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