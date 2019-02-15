Внимание всем, включите телевизор! В Приморье проверят систему оповещения о ЧС

Услышав сигнал, следует дождаться разъяснения его причины

Внимание всем!. Фото: ИА PrimaMedia

Масштабная проверка региональной автоматизированной системы оповещения населения о ЧС пройдет в Приморском крае сегодня, 15 февраля с 11.00 до 12.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали пресс-службе администрации края в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, в это время специалисты проверят работоспособность аппаратуры, готовность технических средств оповещения к передаче информации.

"Подобные проверки проводятся ежеквартально. Региональная автоматизированная система централизованного оповещения предназначена для своевременного доведения информации и сигналов оповещения до населения Приморского края об опасностях, в том числе при угрозе и возникновении природных или техногенных чрезвычайных ситуаций", — пояснили в ведомстве.

Специалисты напомнили и порядок действий населения при сигнале "внимание всем!":

Услышав сигнал, вы должны включить телевизор и радиоприемник для прослушивания экстренного сообщения.

Будьте предельно внимательны к сигналам и сообщениям, поскольку умелые и оперативные действия по сигналам и сообщениям являются гарантией вашей безопасности.

При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений, во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены специальных автомобилей.

Что необходимо делать по этому сигналу?

По окончании звукового сигнала "Внимание всем!" по каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен – это сигнал "Внимание всем!". Услышав его, не надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины.

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если вы не полностью прослушали сообщение, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки запакованный в водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал "Внимание всем!", прервите рабочий процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал "Внимание всем!", то подойдите к ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.

В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал "Внимание всем!" и речевую информацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе, населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О ваших детях есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства – возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухи.