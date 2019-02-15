Из больницы, после пережитого кошмара, выписан чудом спасенный в Магнитогорске малыш

Кроха в свои 11 месяцев пережил два рождения

Тематическое изображение. Фото: Мария Оленникова

Малыша, которого извлекли из-под завалов после взрыва дома в Магнитогорске, выписали из больницы. Мальчик, в свои 11 месяцев пережил два рождения, лечение было сложным, три недели кроха находился в реанимации. Спасение малыша называют чудом. Малыша вместе с мамой ждут дома — в новой квартире, папа и старший брат.

Мальчика выписали из московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, которое в народе называют попросту — клиника Рошаля. Первое время в больнице он находился на искусственной вентиляции легких. Больше всего, рассказали в НИИ, опасались последствий переохлаждения (кроха провел под завалами на морозе 35 часов) и ампутации серьезно травмированной ножки. У ребенка был перелом голени, а также черепно-мозговая травма.

Ампутации удалось избежать и, наконец, после завершения курса лечения, длившегося почти полтора месяца, мальчика вместе с мамой выписали домой. Малыша встречали журналисты и спасатели, в том числе и Петр Гриценко, который первым нашел ребенка под завалами, рассказывает "Российская газета".

Сегодня спасенный малыш вместе с мамой прилетает в Магнитогорск, в новой квартире их с нетерпением ждут папа и старший брат. Глава семейства уже приобрел двухкомнатную квартиру в том же районе и дже успел за несколько дней сделать ремонт. Мебели пока немного, но уже полностью готова детская, а игрушек, подаренных малышу, за спасением и судьбой которого следила вся страна, не вместит ни одна квартира, рассказал отец мальчика. Завтра малышу исполнится годик.

В магнитогорском аэропорту малыша вместе с мамой должны встречать также специалисты детской городской больницы, под их наблюдением мальчик останется до полной реабилитации. Стационарного лечения, как заверили в региональном Минздраве, не потребуется

Напомним, взрыв в Магнитогорске унес жизни 39 человек. Удалось спасти шесть жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске, в числе которых двое детей, один из них — малыш, которому на момент происшествия было всего 10 месяцев. После пережитого кошмара ребенок начал самостоятельно дышать только через несколько суток, при кислородной поддержке. До этого он находился на аппарате искусственной вентиляции легких.

Столичные доктора рассказывали, что мальчик, лежа под завалами наглотался известки и пыли. Когда его доставали, лицо ребенка было покрыто грязью и строительным мусором, а малыш рефлекторно глотал, когда дышал и кричал.

Ольга Толмачева