Строители водовода у Назимовской батареи Владивостока нарушили границы памятника истории

Вопросы также вызывает законность установки знака "СТОП" у проезда к видовой

Сторожка на территории Назимовской батареи. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

На территории Назимовской батареи во Владивостоке инспекция по охране памятников обнаружила нарушения, сообщает ИА PrimaMedia. Здесь незаконно установлена сторожка рабочих, которую теперь необходимо убрать. Кроме этого, вопросы вызывает законность установки знака "Стоп", который отпугивает туристов, желающих попасть на видовую площадку вблизи исторического объекта.

Как рассказал руководитель рабочей группы по развитию культурно-исторической туристической зоны "Владивостокская крепость" при Думе Владивостока Валерий Калюжный, он вместе с представителями администрации города, депутатами думы и инспекции по охране объектов культурного наследия в четверг, 14 февраля, посетил Назимовскую батарею: осмотрели памятник и близлежащую территорию.

— В ходе осмотра выяснилось, что недалеко от территории батареи ведутся работы по созданию искусственной насыпи вокруг двух колодцев водовода на остров Русский, — сообщил Валерий Калюжный. — Кроме этого, инспекцией по охране объектов культурного наследия были выявлены незначительные нарушения. Они связаны с тем, что сторожка рабочих установлена на территории батареи. Собственникам предстоит ее убрать.

Он также добавил, что вопросы правомерности также взывает установленный здесь же знак "Стоп", который отпугивает посетителей памятника.

— На саму батарею пройти можно беспрепятственно, — отметил руководитель рабочей группы по развитию культурно-исторической туристической зоны "Владивостокская крепость" при думе Владивостока.

Ранее сообщалось, что рабочие, смутившие посетителей Назимовской батареи Владивостокской крепости, занимаются на побережье укреплением территории, на которой ранее были возведены коммуникации водовода на остров Русский. Более того, как рассказал один из строителей, они должны были уложиться в дне недели, однако из-за перебоев с доставкой скалистого щебня, работы затянулись.