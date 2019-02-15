Искать деньги на ремонт пирсов и стык набережной с Кунгасным Владивосток будет в 2020 году

В этом году городские власти ограничатся подготовкой проектов на капитальные работы на объекте
Общество 10:55
Искать деньги на ремонт пирсов и продление набережной во Владивостоке будут в 2020 году. Фото: ИА PrimaMedia

И.о. главы Владивостока Олег Гуменюк назвал "по-прежнему актуальными" планы по продлению набережной Спортивной гавани до мыса Кунгасный, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города. Также в планах мэрии ремонт всех пирсов.

В администрации Владивостока обсудили, как должна выглядеть главная набережная столицы ДФО. Помимо "наведения порядка" на территории этой общественной зоны, сноса незаконных построек, изгнания "лошадников" и открытия общественного туалета, городские власти планируют провести капитальные работы на объекте.

"Помимо работ по наведению порядка на набережной к летнему сезону, мы продолжаем работу на перспективу. По-прежнему актуальны планы по объединению Спортивной набережной и мыса Кунгасный в единую прогулочную зону, сейчас идёт проектная работа. Также обязательно будем ремонтировать городские пирсы. В этом году разработаем проекты, в следующем – найдём на это деньги. В любом случае, Спортивная набережная, лицо нашего города, в ближайшее время кардинально изменится в лучшую сторону", – заявил Олег Гуменюк.

Напомним, что свой статус прогулочной зоны эта территория получила в 50-х годах прошлого века, когда тут появилась обустроенная набережная, украшенная скульптурами на спортивную тематику. Гавань получила название Спортивная. Но с тех пор своё изначальное назначение набережная утратила. Сегодня обновление одного из любимых мест отдыха жителей и гостей приморской столицы ведется совместно с московским конструкторским бюро "Стрелка", которое разрабатывает новую концепцию центральной набережной.

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